Sute de salvatori indonezieni caută 129 de persoane date dispărute după ce o navă de pasageri s-a răsturnat în Marea Java

Sute de salvatori indonezieni caută 129 de persoane date dispărute după ce o navă de pasageri s-a răsturnat în Marea Java. FOTO Colaj X

Peste 600 de salvatori indonezieni caută 129 de persoane care sunt încă date dispărute după ce o navă de pasageri s-a răsturnat în Marea Java în weekend, a declarat luni un oficial. Până acum au fost înregistrate șase victime, scrie Reuters.

Nava „Virgo Transport 8”, care transporta 243 de persoane, s-a răsturna duminică dimineaţa devreme din cauza vremii nefavorabile, a declarat agenţia de salvare. Autorităţile au salvat 108 persoane de pe navă, care se deplasa de la Surabaya, în Java de Est, către Banjarmasin, în Kalimantan de Sud.

„Am continuat căutarea persoanelor dispărute încă de dimineaţă devreme. Mobilizăm 622 de membri ai echipajului şi aproximativ 12 nave”, a declarat pentru Reuters I Putu Sudayana, şeful agenţiei de salvare din Banjarmasin.

? #BREAKING #INDONESIA #Accident



Another ship accident ..



? INDONESIA : VIRGO TRANSPORT 8 PASSENGER SHIP LOSING CONTACT IN THE JAVA SEA NEAR SOUTH KALIMANTAN ,



while sailing from Surabaya to Banjarmasin with around 240 people aboard.

Rescue operations have so far… — LW World News (@LW_WorldNews) September 13, 2026

Într-un videoclip distribuit de agenţia de salvare, o navă mare zace răsturnată şi parţial scufundată în apele albastre agitate, cu partea inferioară vopsită în roşu vizibilă deasupra suprafeţei. Două bărci mici, fiecare având persoane la bord, au fost văzute plutind lângă nava răsturnată, în mijlocul apelor agitate.

#Mundo ???️ Una balsa con 243 pasajeros se hundió entre Java y Borneo, Indonesia. Hay 115 sobrevivientes, un muerto y más de 125 desaparecidos. Equipos de rescate continúan la búsqueda. pic.twitter.com/tTaouJECAn — Vanguardia (@vanguardiacom) September 13, 2026

Duminică, Edy Prakoso, un alt oficial al agenţiei naţionale de salvare, a declarat că nava s-a înclinat puternic într-o parte după ce valuri puternice, de până la trei metri, au lovit-o pe partea de tribord.

Un elicopter care trecea prin zonă a semnalat că nava s-a răsturnat, a declarat duminică ministrul Transporturilor, Dudy Purwagandhi, cauza fiind încă în curs de investigare. El a adăugat că ambarcațiunea răsturnată avea o capacitate de 500 de pasageri.

Durează aproximativ cinci ore pentru a ajunge la locație din portul Trisakti pe vreme bună, dar până la nouă ore în condiții dificile.

Indonezia se bazează pe feriboturi pentru a face legătura între cele 17.000 de insule ale sale, unde transportul maritim este mai ieftin şi mai accesibil decât cel aerian, iar accidentele au fost numeroase.

În incidente separate, luna trecută, două feriboturi care transportau sute de pasageri au luat foc în larg. Cinci persoane au murit când un feribot a luat foc în largul insulei Madura, în timp ce o persoană a murit într-un incendiu izbucnit pe un feribot care călătorea dinspre insula turistică Bali.