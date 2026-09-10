Cinci morți și 86 de persoane dispărute după incendiul unui feribot în Filipine. Este printre cele mai grave dezastre din această țară

2 minute de citit Publicat la 07:31 10 Sep 2026 Modificat la 07:33 10 Sep 2026

Cinci morți și 86 de persoane dispărute după incendiul unui feribot în Filipine. FOTO: Profimedia Images

Cel puţin cinci persoane au murit şi alte 87 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot în vestul Filipinelor, în apropierea unui sit turistic din provincia Palawan, a anunţat paza de coastă joi dimineaţă.



Un incendiu a izbucnit miercuri seară la bordul navei M/V June Aster, la aproximativ 2,2 kilometri de ţărm, potrivit pazei de coastă, care a informat că cinci corpuri neînsufleţite au fost aduse la mal.



O înregistrare video furnizată de aceeaşi sursă arată nava cuprinsă în întregime de flăcări.



FOTO: Profimedia Images

Patruzeci şi două de persoane (38 de pasageri şi patru membri ai echipajului) au putut fi salvate până în prezent, a declarat căpitanul pazei de coastă, Noemi Cayabyab, la un post de radio local, joi dimineaţă.



"Mai avem încă 87 de persoane date dispărute", a adăugat ea.



FOTO: Profimedia Images

Garda de Coastă din Filipine a publicat imagini cu persoane salvate. Fotografiile, făcute noaptea, arată grupuri de oameni și pază de coastă ajutând pasagerii să coboare de pe ambarcațiuni mici.

„Am fost una dintre persoanele care au cărat și transportat victimele la spital aseară. Este cu adevărat sfâșietor. Sunt la o oră distanță de portul principal.”, a declarat pentru BBC un membru al echipei de salvare.

?Five dead, more than 80 missing after #Philippine ferry fire



?Footage released by the ​Coast Guard showed flames engulfing parts ​of the vessel & responders placing bodies in ‌body ⁠bags.



?Coast Guard spokesperson Commodore Noemie Cayabyab told DZXL radio that the… pic.twitter.com/xVvKr8llgR — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) September 10, 2026

134 de persoane - pasageri şi membri ai echipajului - erau pe navă, conform aceleiaşi surse. Operaţiunile de salvare continuă, în special pentru stingerea incendiului.



Potrivit datelor transmise de site-ul MarineTraffic, feribotul June Aster plecase din Manila, capitala Filipinelor.

Coron, faimos pentru apele turcoaz și naufragiile celui de-al Doilea Război Mondial

Feribotul se îndrepta spre Coron, în provincia Palawan.

Coron, care atrage atât turiști locali, cât și străini, este renumit pentru stâncile sale calcaroase, plajele nisipoase și apele turcoaz. Este, de asemenea, popular printre scafandri pentru locurile naufragiilor din cel de-al Doilea Război Mondial.

Accidentele maritime sunt frecvente în Filipine, un arhipelag format din 7.100 de insule

Feriboturile interinsulare sunt o modalitate ieftină de a transporta persoane și mărfuri între insule, unele dintre ele fiind inaccesibile pe calea aerului.

Dar există întotdeauna riscul unor condiții meteorologice severe, ploi musonice și taifunuri, care pot provoca condiții turbulente. Țara este afectată, în medie, de 20 de taifunuri în fiecare an.

Accidentele din trecut au fost cauzate de întreținerea deficitară și de aplicarea deficitară a legilor de siguranță.

În 2024, toți cei 14 membri ai echipajului unei nave de marfă au fost salvați după ce nava s-a scufundat în largul insulei Coron.

În același an, peste 300 de persoane au fost afectate după ce o navă de marfă pentru pasageri a eșuat în timp ce se pregătea să plece din portul Coron, dar în cele din urmă toți pasagerii au reușit să debarce în siguranță.

În 2023, 31 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit la un feribot de pasageri în extremitatea sud-vestică a țării. Nava MV Lady Mary Joy 3 se îndrepta spre insula Basilan din orașul Zamboanga, un port important din insula Mindanao, principala insulă sudică.

Însă, având în vedere că acum sunt 87 de persoane dispărute, acest dezastru cu feribotul s-ar putea dovedi a fi printre cele mai grave care s-au întâmplat în Filipine.