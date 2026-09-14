Regizorii israelieni ai documentarului „NAZA” sunt acuzați de trădare, pentru dezvăluirea modului în care sunt uciși civilii în Gaza

Rachel Szor și Yuval Abraham au câștigat premiul special al juriului la festivalul de film de la Veneția pentru documentarul „Naza”. Foto: Profimedia Images

Ministrul israelian al culturii a cerut retragerea cetățeniei în cazul a doi regizori israelieni premiați cu Oscar, pe care i-a acuzat de „trădare”, după realizarea unui documentar, intitulat „NAZA”, care prezintă uciderea în masă a civililor în Gaza, de către armata israeliană, informează The Guardian.

Titlul „NAZA”, al documentarului produs de „The Guardian” și regizat de Yuval Abraham și Rachel Szor, provine de la un acronim folosit de serviciile secrete israeliene, care indică numărul estimat de civili ce urmează a fi uciși într-un atac sau bombardament planificat în Gaza.

Pentru realizarea documentarului, regizorii Yuval Abraham şi Rachel Szor au stat de vorbă cu 24 de informatori și surse anonime din cadrul armatei și serviciilor de informaţii israeliene. Aceste surse au descris modul de funcționare a sistemele de ochire bazate pe inteligenţă artificială folosite de israelieni în bombardamentele din Gaza, în care au fost uciși zeci de mii de civili.

Într-un astfel de interviu, o sursă susţine că, la un moment dat, s-a dat aprobarea pentru uciderea a 500 de „NAZA”, pentru uciderea unui singur membru al Hamas.

Documentarul de 80 de minute a câștigat deja sâmbătă un premiu special al juriului la festivalul de film de la Veneția, după ce a primit ovații în picioare timp de 25 de minute - un record al festivalului.

„Sunteți o rușine pentru poporul israelian”

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, i-a acuzat pe cei doi regizori, într-o postare publicată pe X, că sunt dispuși să „aducă prejudicii patriei lor pentru a primi aplauze de la toți antisemiții din lume”.

„Voi lua imediat măsuri pentru a revoca cetățenia israeliană acestor creatori josnici, pentru trădare de patrie, a spus Zohar.

Un alt film care i-a nemulțumit pe miniștrii cabinetului Netanyahu este „No Other Land”, premiat cu Oscar anul trecut și care relatează actele de violență ale coloniștilor israelieni din Cisiordania ocupată.

„Sunteţi o ruşine pentru poporulul israelian. Plecaţi!”, a declarat pe X ministrul Securităţii Naţionale, extremistul Itamar Ben-Gvir.

Casa familiei regizorului Yuval Abraham a fost, de asemenea, atacată de o mulţime de extremiști de dreapta, după premiera mondială a „No Other Land” din 2024.

„Ne asumăm riscuri într-un sistem care ne privilegiază, care are ca trăsătură fundamentală supremaţia evreiească-israeliană”, a declarat regizorul israelian pentru „The Guardian”, adăugând: „Imaginaţi-vă dacă un jurnalist palestinian din Gaza ar încerca să facă ceea ce am făcut noi şi ar contacta înalţi oficiali israelieni. Nu există nicio comparaţie. Cel mai probabil ar fi ucis.”

Armata israeliană a „respins categoric” acuzaţiile din documentarul „NAZA” şi a criticat utilizarea mărturiilor anonime, pe motiv că identităţile informatorilor și surselor anonimizate „nu pot fi verificate”.