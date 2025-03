Israelul, furios după premierea cu Oscar a documentarului israeliano-palestinian „No other land”: Nu este artă, ci sabotaj

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a descris luni câștigarea premiului Oscar pentru „No other land”, un documentar israeliano-palestinian despre demolarea satelor palestiniene din Cisiordania, drept „un moment trist pentru lumea cinematografică”.

Guvernul religios israelian de dreapta din care face parte Zohar este considerat a fi prietenos cu coloniștii israelieni din Cisiordania ocupată, care au fost acuzați că încearcă să ia mai mult pământ prin evacuarea violentă a palestinienilor din casele lor, notează MSN.

Regizorii Basel Adra, originar din Cisiordania, și Yuval Abraham, jurnalist israelian, au profitat de ocazie pentru a aborda situația din regiune atunci când au acceptat Oscarul pentru „No other land” pe scena celei de-a 97-a ceremonii de decernare a premiilor Oscar de duminică seara.

Watch the moment No Other Land, a film about Palestinians fighting to protect their homes from demolition by Israel’s military, won the Oscar for best documentary. pic.twitter.com/QuzGyfhAK4