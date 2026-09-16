La 20 de ani, o studentă a devenit primăriţa unui oraș din Iowa cu doar 144 de locuitori. Ea e cea mai tânără femeie primar din SUA

La 20 de ani, o studentă a devenit primăriţa unui oraș din statul american Iowa cu doar 144 de locuitori. Sursa colaj foto: Getty Images

Eva Fipps a ajuns să lucreze în administrația locală la o vârstă la care mulți oameni încă se hotărăsc ce vor să studieze sau ce vor să facă după facultate. La 20 de ani, ea a devenit primărița orașului Henderson, situat sud-vestul statului Iowa, care are doar 144 de locuitori, conform recensământului din 2020 din SUA, relatează The Times of India. Într-un interviu oferit pentru postul local de știri KMTV 3, aceasta a declarat că, inițial, nu plănuise să candideze la funcția de primar. Mai mult, ea s-a implicat de multe ori în serviciul public din Henderson.

Câştigarea alegerilor de Eva Fipps a atras atenția, întrucât este cea mai tânără primăriță în funcție din Statele Unite. Dincolo însă de vârsta neobișnuit de mică, povestea sa este cea a unei tinere care s-a implicat activ în viața comunității, a descoperit responsabilitățile unei funcții publice și şi-a propus să aducă un suflu nou într-o localitate de mici dimensiuni.

La începutul acestui an, Eva Fipps a depus jurământul pentru preluarea mandatului de primar al oraşului Henderson, după ce a câștigat alegerile locale din 4 noiembrie 2025, obținând 62% din voturi, conform publicaţiei People.

"Fipps își împarte timpul între funcția de primar și studiile cu normă întreagă în administrarea afacerilor, lucrând în același timp cu puțin sub normă întreagă, precum și participând la activități extracurriculare care vin odată cu statutul de studentă de 20 de ani, care intenționează să urmeze cursurile unei facultăți de drept", s-a precizat într-o postare pe Instagram de reprezentanţii programului ALA Iowa Girls State, dedicat educației civice și dezvoltării abilităților de leadership pentru tinere.

Ea a dezvăluit într-un interviu oferit postului local de știri KMTV 3 că ideea de a candida a fost "cam o decizie de ultim moment". De altfel, candidatura nu a fost inițiativa Evei Fipps, ci a prietenei sale, Candance Knop, funcționară la Primăria din Henderson. Propunerea a venit într-o zi în care tânăra studentă trecuse pe la primărie pentru o vizită, iar Knop a îndemnat-o să intre în cursa pentru funcția de primar.

Potrivit Radio Iowa, Eva Fipps obișnuia să iasă regulat la alergat sau la plimbare cu câinii săi și se oprea la Primăria din Henderson pentru a sta de vorbă cu prietena sa, Candace Knop. Discuțiile lor au continuat timp de mai mulți ani, inclusiv în perioada pandemiei de COVID-19.

Tânăra, care intenționează să urmeze ulterior Facultatea de Drept, a mai povestit că nu luase în serios candidatura pentru funcția de primar din cauza vârstei sale, dar a decis că participarea la alegeri ar putea fi totuși o experiență utilă, chiar dacă nu ar fi câștigat. Radio Iowa a mai transmis că ea a privit această experiență ca pe o oportunitate de a învăța despre administrația locală.

"Au existat oameni care m-au inspirat și speram, într-un fel, să pot inspira și eu pe alții", a spus Eva Fipps, adăugând că "nu și-ar dori nimic mai mult" decât să vadă Henderson "înflorind din nou".