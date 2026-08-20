Un șofer beat a intrat cu autobuzul plin cu călători în 12 mașini, în Mediaș. 6 persoane au fost rănite

Accident în Mediaș. Foto: Captură Antena 3 CNN

Un accident în care au fost implicate 22 de persoane a avut loc, joi, în Mediaș. Un șofer de autobuz, în vârstă de 65 de ani, a piedut controlul mașinii și a lovit nu mai puțin de 12 mașini. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, scrie ObservatorNews.

Accidentul a avut loc în zona Pieței Agroalimentare, când șoferul a pierdut controlul autobuzului și a lovit 12 mașini. Atât șoferul, cât și alți 4 bărbați și o femeie au fost răniți și transportați la spital.

În total, 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi copii, au fost implicate în carambol. Misiunea s-a încheiat, iar Planul Roșu a fost dezactivat după acordarea primului ajutor.

Având în vedere numărul mare de persoane aflate în pericol, pompierii au declanșat de urgență Planul Roșu. La fața locului au fost trimise trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, trei ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple, o mașină de descarcerare și una de stingere. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Traficul rutier a fost blocat total ore întregi.