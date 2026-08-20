România are excedent comercial în relația cu SUA. Exporturile au ajuns la 5 miliarde de dolari

<1 minut de citit Publicat la 21:57 20 Aug 2026 Modificat la 22:19 20 Aug 2026

Schimburile comerciale România–SUA au trecut de 7,8 miliarde de dolari. România exportă mai mult decât importă. Foto: Getty Images

Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025, iar România a încheiat anul cu un excedent în relația comercială cu SUA, potrivit datelor publicate de Ambasada României la Washington.

Exporturile românești către piața americană au ajuns la 5 miliarde de dolari, în creștere față de 3,4 miliarde de dolari în 2021. În același timp, importurile din Statele Unite au totalizat 2,8 miliarde de dolari.

Printre principalele produse și servicii exportate de România în SUA se numără echipamentele industriale, produsele din industria auto, bunurile de consum, serviciile IT și serviciile pentru companii.

Potrivit Ambasadei, nivelul schimburilor comerciale plasează România peste mai multe state din regiune, precum Lituania, cu aproximativ 5,2 miliarde de dolari, Bulgaria și Slovenia, cu circa 4 miliarde de dolari fiecare, sau Croația, cu aproximativ 3 miliarde de dolari.

România rămâne însă sub economii precum Polonia, unde schimburile comerciale cu SUA ajung la aproximativ 39 de miliarde de dolari, Ungaria, cu circa 18 miliarde, și Cehia, cu aproximativ 16,6 miliarde de dolari.

Ambasada României arată că relația economică dintre cele două țări se diversifică treptat și că există în continuare loc pentru o cooperare mai mare în industrie, tehnologie, servicii și în lanțurile transatlantice de aprovizionare.