Polonia a lansat o campanie de promovare a țării, cu vedetele Robert Lewandowski, Anja Rubik și Jess Eisenberg

De la stânga la dreapta: Robert Lewandowski, Anja Rubik și Jess Eisenberg. Colaj foto: Getty Images

Polonia a lansat o nouă campanie publicitară pentru a se promova la nivel internațional și a atrage mai mulți turiști de pe „piețele cheie europene” și din Statele Unite. Noua inițiativă, care are sloganul „Polonia. Mai mult decât te așteptai”, prezintă superstaruri poloneze, precum Robert Lewandowski, supermodelul Anja Rubik și regizorul de la Hollywood Jesse Eisenberg, care a primit cetățenia poloneză anul trecut, scrie publicația Notes from Poland.

„O serie de videoclipuri, primul dintre ele fiind lansat marți, își propun să prezinte Polonia ca fiind modernă, sigură, diversă și autentică, precum dar și să arate că sfidează stereotipurile”, a declarat ministrul Sportului și Turismului, Jakub Rutnicki.

Comandată de minister și lansată de Organizația Poloneză de Turism (POT), campania va fi derulată în Germania, Spania, Italia, Marea Britanie și Statele Unite.

Atrakcyjna, wielowymiarowa i pełna inspirujących doświadczeń. Taką Polskę pokazuje światu POT w międzynarodowej kampanii „POLAND. More than you expected”, w której wziął udział https://t.co/WTwgQkgP3A. @lewy_official

Więcej: https://t.co/eb5uvpwL5Y@SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/zgVBnFfiGG — POT_GOV_PL (@POT_GOV_Pl) August 18, 2026

Primul videoclip promovează Varșovia, capitala Poloniei, și îi prezintă pe Lewandowski, Rubik și Eisenberg în apropierea reperelor orașului. Actorul polonez Nikodem Rozbicki, între timp, joacă rolul renumitului compozitor polonez din secolul al XIX-lea, Frédéric Chopin.

În spotul de 30 de secunde, personajul interpretat de Chopin declară că Varșovia este „unde este inima mea”, o referință la faptul că inima lui Chopin, conservată în coniac, a fost adusă înapoi în oraș de la Paris de către sora sa la scurt timp după moartea sa, în 1849, și este acum „înmormântată” într-un stâlp din Biserica Sfânta Cruce a orașului.

Lewandowski, care s-a alăturat recent echipei americane de fotbal Chicago Fire, spune că Polonia oferă „mai mult decât se așteaptă”, o referire la sloganul principal al campaniei, care sugerează că Polonia i-ar putea surprinde pozitiv.

„Cercetările arată că persoanele care au vizitat Polonia o evaluează mult mai favorabil decât sugerau percepțiile lor anterioare sau rapoartele din mass-media”, notează POT în comunicatul său de presă.

Magdalena Krucz, directoarea POT, spune că această campanie „va fi la fel de surprinzătoare pentru public precum Polonia însăși este pentru turiștii care vin la noi pentru prima dată”.

Cu toate acestea, sloganul nu este nou: este folosit de POT pentru a promova Polonia încă din 2021.

Noua campanie îl va prezenta și pe laurea Premiului Nobel pentru Pace și fostul președinte Lech Wałęsa, care a condus mișcarea „Solidaritatea”, care a dărâmat fostul regim comunist al Poloniei. POT notează că acesta rămâne „unul dintre cele mai recunoscute simboluri din lume ale luptei pentru libertate și democrație”.

Muzica este aranjată de Radzimir Dębski, cunoscut sub numele de Jimek, un compozitor și dirijor polonez care a cântat în mod regulat alături de legenda rap-ului american Snoop Dogg.

Polonia a avut o creștere bruscă de turiști în ultimii ani. Anul trecut, țara a înregistrat a doua cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de nopți petrecute în unități de cazare turistică, după Malta.

Cea mai mare atracție turistică este orașul istoric Cracovia, care anul trecut a fost numit cea mai bună destinație de city break din Europa de către membrii asociației britanice a consumatorilor și revista Which? pentru a cincea oară. Anul acesta, revista Time Out a clasat Cracovia pe locul 16 cel mai bun oraș din lume.

Cu toate acestea, țara are o gamă largă de destinații turistice, inclusiv plaje lungi și nisipoase de pe coasta de nord a Mării Baltice, munți în sud, districtul lacurilor Masuria, precum și numeroase orașe istorice și muzee și galerii moderne.

Orașul Lublin din estul Poloniei, care va deveni Oraș Cultural European în 2029, a primit anul trecut un număr record de 2,2 milioane de vizitatori, inclusiv peste o jumătate de milion din străinătate.

Orașul este cunoscut pentru bogata sa istorie evreiască și a apărut în mod proeminent în filmul nominalizat la Oscar în 2024, „A Real Pain”, regizat și cu Eisenberg în rol principal, ai cărui strămoși erau evrei din Lublin și din orașul apropiat Krasnystaw.

Anul trecut, Ministerul Sportului și Turismului a anunțat că dorește ca turismul să contribuie cu 9% la PIB în decurs de un deceniu, față de aproximativ 5% în prezent. Strategia include crearea unui „brand polonez” prin care sportivii, artiștii, figurile istorice și produsele recunoscute la nivel internațional să fie prezentate mai vizibil.

Luna trecută, guvernul a numit un expert în marketing și branding pentru a dezvolta o strategie unificată de promovare a țării în străinătate, afirmând că această mișcare va contribui la stimularea turismului, la susținerea produselor poloneze și la atragerea investițiilor străine.