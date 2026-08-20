România intră în cea mai fierbinte zi a acestui val de căldură. Șefa ANM anunță când se mai răcește și vin ploile

România este afectată și de seceta pedologică și de o secetă hidrologică. Foto: Getty Images

România intră în cea mai fierbinte zi a actualului val de căldură, cu temperaturi care pot ajunge vineri la 40 de grade în mai multe regiuni. Elena Mateescu, directorul ANM, a afirmat la Antena 3 CNN că vremea caniculară va continua cel puțin până la sfârșitul săptămânii, iar ploile așteptate din weekend vor fi prea puține pentru a compensa deficitul sever de apă acumulat în ultimele șase luni.

Elena Mateescu, director ANM: Cel puțin până la finalul acestei săptămâni vom vorbi de o perioadă foarte călduroasă, o vreme caniculară. Mâine, în extindere, aria de cod portocaliu în mana Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea nordică a Moldovei și sud-vestul Munteniei, semn că mâine va fi cea mai caldă zi din acest episod, având în vedere și extindere ariei și intensificarea valului de căldură.

Aacă astăzi în partea de vest, sud-vest a țării, acolo unde codul portocaliu a adus valori de temperaturi de până la 38, izolat 39°, mâine cele mai ridicate valori, 39-40°, sunt de așteptat în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei.

Și nopțile vor fi caniculare, minimele de 20-25°. De asemenea, disconfortul termic deosebit de accentuat, pentru că indicele temperatură umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Așteptăm și precipitații, mai ales începând de sâmbătă după-amiaza, însă valori restrânse, pe arii restrânse, de până la 10l/m², izolat 15-20l/m², în special în zona montană. Din păcate, precipitațiile nu vor putea compensa nevoia acută de apă, atât din punct de vedere hidrologic, cât și pedologic.

Cu siguranță până la finalul lunii, așa cum arată datele la acest moment, chiar dacă săptămâna viitoare vom consemna o ușoară scădere a regimului de temperaturi, valori de 34° rămân în continuare destul de ridicate pentru un final de lună august și de vară în țara noastră.

Și mai fac și mențiunea că ultimele șase luni, începând din martie și până în prezent, în zona țării noastre, cantitățile de precipitații lunare au fost deficitare, înregistrând un total de numai 274l/m² la nivel național.