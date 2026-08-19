A doua cea mai bogată țară din lume a primit 9,8 milioane de turiști în primele șapte luni ale anului 2026

1 minut de citit Publicat la 18:50 19 Aug 2026 Modificat la 18:50 19 Aug 2026

Turiști se plimbă pe o alee din Supertree Grove, la Gardens by the Bay, pe 6 aprilie 2026, în Singapore. Sursa foto: Getty Images

Singapore a înregistrat 9,8 milioane de vizitatori internaționali în primele șapte luni ale acestui an, în scădere cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul reducerii numărului de turiști proveniți din piețe importante, inclusiv Indonezia și India.

Orașul-stat, clasat în 2025 drept a doua cea mai bogată țară din lume în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, a primit 1,63 milioane de vizitatori internaționali în luna iulie. Acesta a fost cel mai bun rezultat lunar al turismului din Singapore de până acum în acest an, însă cifra a fost cu 2,9% mai mică decât în urmă cu un an, potrivit datelor furnizate de Singapore Tourism Board (STB).

Din ce țări vin cei mai mulți dintre turiștii care vizitează Singapore

China a rămas principala piață turistică pentru Singapore, contribuind cu 1,96 milioane de vizitatori, în creștere cu 3,7% față de anul precedent.

Totuși, scăderea numărului de vizitatori din Indonezia și India a afectat creșterea generală a turismului.

Indonezia, a doua cea mai importantă piață, a trimis 1,34 milioane de călători, în scădere cu 10,9% față de anul precedent. Numărul sosirilor din India a scăzut cu 5,5%, până la 692.000.

Ținta pentru 2026 este de peste 17 milioane de turiști

Guvernul își majorează investițiile publice în sectorul turistic și își propune să atragă între 17 și 18 milioane de vizitatori în 2026.

Singapore își intensifică eforturile pentru a atrage mai mulți turiști care să rămână peste noapte, încurajându-i să descopere atracții aflate dincolo de centrul orașului.

În cadrul unei campanii desfășurate din august până în octombrie, turiștii care se înscriu pentru Grab Singapore Grab Travel Pass vor primi două vouchere pentru curse, care îi vor ajuta să se deplaseze prin orașul-stat.

Unul dintre vouchere oferă o reducere de 20% la cursele către și dinspre zone turistice populare, inclusiv Katong-Joo Chiat, Tiong Bahru, Mandai și Sentosa. Fiecare client poate folosi voucherul de două ori.