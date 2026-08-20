Fostul ministru Rogobete respinge varianta finală a legii salarizării și avertizează că va urma un exod al medicilor: „E mai dezastru”

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că varianta finală a legii salarizării, pe care a primit-o după discuțiile de la Cotroceni, este „mai slabă” decât formele inițiale și că din sistemul de sănătate se vor pierde bani. Social-democratul susține că se urmărește închiderea spitalelor mici, orășenești, și susține că salariile medicilor vor scădea, ceea ce îi va determina să plece în străinătate, unde oferta salarială este net superioară celei din România.

„Noi am primit forma actuală, a proiectului, varianta 2.0, care e mai dezastru decât cealaltă acum câteva ore. (...) Legea actuală, din păcate, este mai slabă”, a spus Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN, adăugând că este o „minciună și cea mai mare dezinformare” afirmațiile celor de la USR că anvelopa salarială pentru Sănătate crește cu 2,5 miliarde de lei.

Rogobete a declarat că discuțiile Guvernului Bolojan cu Comisia Europene pe această lege a fost doar o perdea de fum.

„A fost doar un teatru politic. Să te duci la Bruxelles, la cei care verifică îndeplinirea PNRR-ului din punct de vedere tehnic, fără o consultare cu partidele și cu sindicatele, cu profesioniștii efectiv din sistemele esențiale ale acestei țări - Sănătate, Educație, Apărare - mi se pare o ipocrizie politică. A fost doar un fum prin care probabil au vrut să aibă aliat punctul de vedere al Comisiei Europene atunci când fac ce au făcut”, a spus fostul ministru de la PSD.

Alexandru Rogobete susține că, per total, bugetul alocat sistemului public de sănătate va scădea.

„În proiectul actual, (...) sporurile se plătesc la valoarea minimă din lege. Asta înseamnă o economie la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe influențele salariale undeva la 3,54 miliarde. Deci despre ce creștere vorbim? La salarizarea în sănătate? Nu crește nimic. În proiectul de lege probabil crește cu 2,5 miliarde, dar per global scade cu 3,54 miliarde.

Fostul ministru al Sănătății a declarat că este „evidentă” intenția Guvernului „de a închide” din spitalele orășenești. Alexandru Rogobete a spus că vor scădea salariile medicilor din spitalele mici.

„(...) Eu știu că tendința intenția a fost de mult de a tăia 10% și de a mai închide din ele. Soluția nu este asta. Ce medic primar va sta după ce pierde 4.000 de lei brut?

Ce vom face cu accesul la servicii medicale în zonele mai defavorizate? Știți care va fi efectul final? Le închidem pe alea. Economisește Bolojan la deficit acum 2 miliarde și echipa PNL-USR de reformiști. Îi aplaudăm foarte bine, au salvat România. În doi ani de zile, toți pacienții care erau văzuți în spitalele mai mici, da, vor sta la coadă și se va dubla timpul de așteptare în spitalele de urgență, care oricum sunt supraglomerate și nu au personal suficient”, a spus Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății a spus că dacă salariile vor scădea nu vor mai exista medici dispuși să lucreze la Terapie Intensivă.

„ATI-ul se consideră că e una dintre cele mai grele secții și așa și este. Stres mult stresantă, condiții periculoase. Astăzi câștigă 11.970 brut da. Și nu este plătit pentru gărzi. Face gărzi neplătite. Ia uitați aici scăderea de 400 de lei. ATI este o specialitate deficitară și foarte grea. Cine se mai duce la ATI în condițiile în care salariul, după noua legea și după gândirea mesianicului Bolojan care salvează România, și sănătatea o să scadă?”, a declarat Alexandru Rogobete.

Social-democratul a avertizat că acest proiect de lege îi va face pe medici să emigreze în afara țării, unde salariile sunt mult mai bune.

„Ce trebuie să înțeleagă acești reformiști, că ei, în opinia lor, fac reforme, medicii și personalul medical nu cerșește acum după 100 lei în plus, ca să ne înțelegem. O contraofertă a personalului medical din România este una foarte mare în Vest”, a spus Alexandru Rogobete.

Ce scrie în forma finală a legii salarizării

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit joi, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, forma finală a legii salarizării. Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, valoarea punctului de referință scade de la 4.100 de lei la 4.000 de lei.

Au loc modificări și în ceea ce privește diferența salarială tranzitorie. În variantă inițială avea o definiție foarte generoasă: diferența menținea venitul din noiembrie 2026 și era inclusă în baza de calcul a tuturor drepturilor raportate la salariu. De asemenea, prevedea reguli pentru reîncadrare și pentru personalul nou-încadrat.

În varianta nouă, mecanismul este mult mai detaliat. Se precizează că diferența se acordă dacă noul s alariu este sub nivelul din noiembrie 2026 și că se reduce pe măsură ce salariul crește. Sunt introduse însă excluderi explicite pentru anumite venituri legate de fonduri europene și alte drepturi temporare/variabile.

Partidele vor analiza proiectul în zilele următoare, iar în weekend sunt programate mai multe runde de discuții tehnice. La începutul săptămânii viitoare, liderii formațiunilor ar urma să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan pentru a vedea dacă există consens politic asupra formei finale.

Legea poate fi consultată AICI.