DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei

Bugetarii ale căror salarii scad odată cu noua lege a salarizării vor primi compensații lunare până în 2031. Foto: Getty Images

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit joi, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, o nouă variantă a legii salarizării. Partidele vor analiza proiectul în zilele următoare, iar în weekend sunt programate mai multe runde de discuții tehnice. La începutul săptămânii viitoare, liderii formațiunilor ar urma să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan pentru a vedea dacă există consens politic asupra formei finale.

Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, valoarea punctului de referință scade de la 4.100 de lei la 4.000 de lei. În plus, apare o regulă distinctă pentru valoarea de referință în valută, calculată pentru personalul din străinătate pe baza cursurilor medii lei/euro și lei/dolar prevăzute în prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

De asemenea, au loc modificări și în ceea ce privește diferența salarială tranzitorie. În variantă inițială avea o definiție foarte generoasă: diferența menținea venitul din noiembrie 2026 și era inclusă în baza de calcul a tuturor drepturilor raportate la salariu. De asemenea, prevedea reguli pentru reîncadrare și pentru personalul nou-încadrat. În varianta nouă, mecanismul este mult mai detaliat. Se precizează că diferența se acordă dacă noul salariu este sub nivelul din noiembrie 2026 și că se reduce pe măsură ce salariul crește. Sunt introduse însă excluderi explicite pentru anumite venituri legate de fonduri europene și alte drepturi temporare/variabile.

Legea poate fi consultată AICI. Anexele pentru Educație și Sănătate pot fi consultate AICI și AICI. Coeficienții pot fi consultați AICI.

Modificări ale grilelor

Cele mai mari modificări sunt în cercetare, sănătate, cultură, diplomație și administrație publică. Reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 lei înseamnă o scădere de -2,44% pentru toate funcțiile al căror coeficient nu se schimbă. Pentru unele categorii, precum profesorii, coeficienții au fost ușor majorați și absorb o parte din scădere. Pentru alte funcții unde coeficienții au fost modificați în jos, pierderea poate fi mai mare.

Exemple de salarii:

Medic primar: 16.400 → 16.000 lei brut

Medic specialist: 13.120 → 12.800 lei

Asistent medical principal cu studii superioare: 7.872 → 7.680 lei

Infirmieră: 5.699 → 5.560 lei

Profesor grad I, peste 25 ani: 9.758 → 9.680 lei

Profesor universitar, peste 25 ani: 16.400 → 16.000 lei

Președinte, la coeficient maxim: 32.800 → 32.000 lei

Premier, la coeficient maxim: 30.750 → 30.000 lei

Ministru, la coeficient maxim: 26.650 → 26.000 lei

Parlamentar, la coeficient maxim: 24.600 → 24.000 lei

Premiul de performanță pentru profesori se schimbă

În prima variantă exista o prevedere potrivit căreia, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din Anexa I, premiul de performanță putea fi stabilit la doi ani.

Această prevedere este eliminată.

În varianta nouă apare însă o formulare mai favorabilă: pentru personalul didactic și didactic auxiliar, premiul de performanță poate fi stabilit și plătit lunar pentru o perioadă de trei ani.

Tot noua variantă prevede că anumite gradații de merit existente se transformă în premiu de performanță, fiind păstrate până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate.

Dar există și o amânare: pentru celelalte categorii de personal, mecanismul premiilor este împins de la 2028 la 2029.

De asemenea, indemnizația pentru titlul științific de doctor este stabilită la 500 lei brut/lună, în anumite condiții

Modificări în Sănătate

Noua variantă introduce o prevedere complet nouă: din 2027, pentru unitățile sanitare cu paturi se instituie un proiect-pilot național, limitat la maximum 4% dintre unitățile sanitare cu paturi din anumite rețele sanitare. Este o noutate importantă care nu exista în varianta din iulie.

Plata în weekend crește de la +30% la +40%; gărzile de sărbători de la +20% la +30%; sporul maxim pentru condiții foarte periculoase urcă de la 50% la 55%; dispare plafonarea la 10%/20% din personal a beneficiarilor unor sporuri; iar salariile vor fi diferențiate după categoria spitalului și secția în care lucrează angajatul.

În plus, apare posibilitatea unui spor de până la 30% pentru activități cu caracter excepțional. Finanțarea este însă limitată la anumite surse prevăzute de Legea sănătății, iar criteriile sunt aprobate anual de consiliile de administrație