Rusia a pierdut un bombardier strategic Tu-95 de neînlocuit, capabil să transporte arme nucleare, în timpul unui zbor de antrenament

Bombardierul s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la baza aeriană Ukrainka. FOTO: Hepta

Unul dintre bombardierele strategice rusești Tu-95 s-a prăbușit marți în regiunea Amur, în timpul unui zbor de antrenament, iar șase membri ai echipajului au murit, a anunțat Ministerul rus al Apărării, potrivit Business Insider.

Aeronava nu transporta muniție, iar un al șaptelea membru al echipajului a supraviețuit inițial prăbușirii și a fost transportat la spital, a adăugat ministerul, citat de presa de stat rusă.

"O aeronavă militară Tu-95 a efectuat o aterizare de urgență în timpul unui zbor de antrenament, în apropiere de Krasnoyarovo. Echipajul a făcut tot posibilul pentru a îndepărta aeronava de clădirile rezidențiale”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Potrivit presei de stat, bombardierul s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la baza aeriană Ukrainka. Regiunea Amur se află în estul Rusiei, la granița cu provincia chineză Heilongjiang.

Câte bombardiere strategice deține Rusia

Se estimează că Rusia deține 47 de bombardiere Tu-95MS, însă serviciile de informații ucrainene au afirmat în august că pierderile din lupte, problemele de mentenanță și lipsa pieselor de schimb au redus flota operațională la 37-38 de aeronave.

Prăbușirea are loc la mai bine de un an după ce Ucraina a lansat, în iunie 2025, un atac surpriză cu drone asupra unei baze aeriene rusești, în cadrul Operațiunii "Pânza de păianjen" (Spiderweb), în urma căruia se estimează că au fost avariate între șapte și opt aeronave Tu-95.

Aeronava cu motoare turbopropulsoare, capabilă să zboare până la 9.300 de mile (aproximativ 15.000 de kilometri) fără realimentare suplimentară, reprezintă coloana vertebrală a capacității Rusiei de a efectua atacuri nucleare cu ajutorul aviației și este comparată adesea cu bombardierul american B-52 Stratofortress.

Pierderea unuia dintre aceste bombardiere reprezintă o lovitură semnificativă pentru flota rusă de aeronave capabile să efectueze atacuri nucleare la mare distanță. Kremlinul nu mai poate produce astfel de aeronave, după ce instalațiile de producție au fost dezafectate în anii 1990, în perioada destrămării Uniunii Sovietice.

Lovitură pentru flota de bombardiere strategice a Rusiei

Tu-95MS poate transporta simultan până la 16 rachete nucleare sau convenționale, iar Rusia a folosit în ultimii ani acest bombardier pentru a lansa asupra Ucrainei rachete de croazieră de precizie Kh-101 și Kh-555, de la mare distanță de linia frontului.

Flota este completată de aproximativ 18 bombardiere Tu-160, aeronave mai grele și mai moderne, dotate cu motoare cu reacție și capabile să atingă viteze supersonice. Moscova construiește în continuare aceste aeronave mai noi, însă producția avansează lent, în condițiile în care Rusia se confruntă cu sancțiuni internaționale care îi limitează accesul la componente de înaltă performanță. În medie, este livrat unul sau două avioane pe an, dacă sunt livrate.

De asemenea, se estimează că aproximativ două treimi dintre aeronavele Tu-160 sunt ținute la sol pentru lucrări de mentenanță și modernizare, potrivit unor analiști ucraineni care monitorizează din surse deschise imaginile din satelit și registrele bazelor aeriene și ale atelierelor de reparații și întreținere din Rusia.

Ucraina a afirmat anul trecut că Operațiunea "Pânza de păianjen" a vizat și patru bombardiere Tu-160, însă imaginile din satelit au arătat până acum că doar unul sau două dintre acestea au suferit avarii care pot fi reparate.

Rusia mai operează și bombardierul nuclear supersonic Tu-22M3, care poate zbura doar aproximativ jumătate din distanța parcursă de un Tu-95. La începutul războiului, Rusia avea aproximativ 41 de aeronave Tu-22M3 înscrise în registrul operațional, însă pierderile provocate de atacurile ucrainene și de accidente au redus, potrivit estimărilor, flota operațională la doar nouă aeronave capabile să efectueze zboruri.