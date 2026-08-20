În 1941, o locomotivă mai grea decât un jumbo-jet pleca dintr-o fabrică din New York: După 85 de ani, a făcut în premieră drumul înapoi

Locomotiva cu abur Big Boy No. 4014 din SUA. Sursa foto: Union Pacific

În 1941, o locomotivă ieșea din fabrica din Schenectady, New York, pentru a începe o călătorie spre vest, către Wyoming. Avea 40,5 metri lungime și fusese construită pentru un scop precis: să transporte singură trenuri grele peste rampele montane care puneau la încercare locomotivele vremii.

Acum, după 85 de ani, aceeași locomotivă, numită Big Boy No. 4014, a făcut o călătorie pe care nu a mai făcut-o niciodată. În această vară, s-a deplasat în sens invers și a traversat pentru prima dată cu aburi Mississippi, ajungând în Valea Ohio.

Este locomotiva care a devenit cunoscută pentru dimensiunile sale uriașe. Împreună cu tenderul, cântărește aproximativ 600 de tone. Are 16 roți motoare, fiecare cu un diametru de 173 de centimetri, iar tenderul poate transporta 25.000 de galoane de apă.

Dar adevărata particularitate nu este doar dimensiunea.

De ce a fost construită atât de mare

Locomotiva a fost proiectată pentru a rezolva o problemă foarte concretă. O rampă situată la vest de Cheyenne era atât de dificilă încât locomotivele auxiliare erau folosite de zeci de ani pentru a ajuta trenurile să o urce.

Ideea a fost ca o singură locomotivă să poată face această muncă.

Problema era că o locomotivă suficient de lungă pentru a dezvolta puterea necesară unei asemenea sarcini ar fi avut dificultăți în curbe. Un cadru rigid și foarte lung nu poate urma ușor o rază de curbură.

Soluția a fost împărțirea mecanismului de rulare în două.

Setul frontal de opt roți motoare este articulat și se poate deplasa lateral, în timp ce setul din spate rămâne fix sub cazan. Într-o curbă, partea din față conduce locomotiva, iar partea din spate își păstrează direcția, făcând ca un ampatament foarte lung să se comporte ca unul mai scurt.

Aburul trebuie însă să ajungă și la partea mobilă. Pentru aceasta sunt folosite articulații sferice flexibile, componente care se uzează și trebuie supravegheate.

600 de tone pe șine

Dimensiunile devin mai ușor de imaginat atunci când sunt privite în detaliu.

Cele 16 roți motoare au un diametru de 173 de centimetri. În spatele locomotivei se află tenderul, cu o capacitate de 25.000 de galoane de apă.

Împreună, locomotiva și tenderul cântăresc aproximativ 600 de tone. O asemenea greutate înseamnă că fiecare deplasare trebuie pregătită în detaliu. Podurile sunt verificate, rutele sunt alese în funcție de capacitatea lor, iar spațiul necesar pentru curbe și întoarceri trebuie stabilit înainte ca trenul să pornească.

Locomotiva nu mai funcționează însă exact așa cum a făcut-o în 1941.

În timpul restaurării, grătarele pentru arderea cărbunelui au fost scoase, iar sistemul a fost modificat prin instalarea unei camere de ardere și a unui arzător. Astăzi folosește păcură grea, în locul celor 28 de tone de cărbune pentru care fusese proiectată inițial.

Călătoria care schimbă direcția istoriei sale

Timp de decenii, locomotiva a rămas legată de traseele pentru care fusese construită. Acum, însă, povestea ei capătă o direcție nouă.

Turul actual este împărțit în două etape. Prima, cea vestică, a inclus 27 de opriri în patru state, desfășurate pe parcursul unei luni. A doua a plecat din Cheyenne la sfârșitul primăverii și a început să ducă locomotiva spre est.

În total, traseul a ajuns în 14 state și a inclus peste 50 de opriri, în timp ce opt orașe au pregătit zile speciale în care locomotiva poate fi văzută, de la Omaha și West Chicago până la Philadelphia și St. Louis, potrivit Union Pacific.

Noutatea este însă mai importantă decât numărul opririlor.

De la livrarea sa din 1941, locomotiva nu mai traversase cu aburi Mississippi și nu mai ajunsese în Valea Ohio. Călătoria din acest an a schimbat acest lucru pentru prima dată.

Practic, locomotiva s-a întors pe continent pe un traseu pe care nu l-a parcurs niciodată în această direcție.

Nu este cea mai puternică locomotivă cu aburi construită vreodată

Dimensiunea sa a contribuit la reputația de legendă, dar există o diferență între cea mai mare și cea mai puternică.

Locomotiva este cea mai lungă locomotivă cu aburi construită vreodată și cea mai mare care încă funcționează. Nu este însă și cea mai puternică.

O locomotivă rivală folosită pentru transportul cărbunelui din Appalachia a reușit să dezvolte 7.498 de cai putere la bara de tracțiune, comparativ cu 6.290 pentru aceasta. Rivala folosea șase osii cuplate, față de cele opt ale locomotivei actuale.

Puterea maximă a acesteia apărea într-un interval relativ îngust, în jurul vitezei de 41 de mile pe oră.

De ce atrage încă oamenii

Poate că acesta este motivul pentru care oamenii s-au oprit pe marginea drumului cu ore înainte ca locomotiva să apară.

Nu este doar nostalgie.

La o locomotivă cu aburi, mecanismul este la vedere. Barele, manivelele, mecanismul de distribuție și articulațiile se mișcă în exterior și transformă căldura în rotație sub ochii celor care privesc.

Restaurarea locomotivei a durat ani înainte ca aceasta să poată circula din nou cu aburi, iar transformarea sistemului de alimentare a fost una dintre modificările importante.

De aceea, ceea ce a traversat America în această vară nu este chiar locomotiva care a plecat din fabrica din Schenectady în 1941. Este aceeași mașină istorică, dar adaptată pentru prezent - și, pentru prima dată în istoria sa, merge în direcția în care nu a mai mers niciodată.