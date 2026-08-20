Reuters: Trump a deportat cubanezi și venezueleni în Liberia. Țara din vestul Africii a fost de acord să accepte 1.200 de persoane

Persoanele deportate de SUA în Liberia sunt, în mare parte, din țări latino-americane, inclusiv Cuba și Venezuela, a declarat ministrul Informațiilor din Liberia pentru Reuters, în timp ce autoritățile au primit joi primul zbor cu migranți. Națiunea vest-africană a anunțat, marți, că a fost de acord să accepte până la 1.200 de persoane deportate din țări terțe din SUA în următoarele 12 luni, acesta fiind cel mai recent dintre numeroasele acorduri implementate de administrația Trump pe continent pentru a accelera deportările.

Un comunicat guvernamental de marți a precizat că deportații ar proveni din „țări africane și din emisfera vestică”, fără a specifica, în timp ce Departamentul de Stat nu a oferit detalii despre naționalitățile oamenilor deportați.

Ministrul Informațiilor din Liberia, Jerolinmek Piah, a declarat pentru Reuters că „majoritatea oamenilor sunt din țări latino-americane. Unii din Venezuela, Cuba, Columbia și altele”.

El a spus că Organizația Internațională pentru Migrație și agenția ONU pentru refugiați le vor oferi servicii, așa cum s-a întâmplat și în alte părți ale Africii.

Primul avion a aterizat joi

Deși detaliile aranjamentelor de deportare a țărilor terțe ale administrației Trump nu sunt adesea făcute publice, acordul Liberiei de a accepta până la 1.200 de deportați o face una dintre cele mai mari țări de pe continentul african, unde SUA au încheiat acorduri și cu Republica Democrată Congo, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, Camerun, Ghana și Sierra Leone.

Persoanele deportate din țări terțe au obținut, în majoritatea cazurilor, protecție legală împotriva repatrierii după ce judecătorii americani de imigrare au decis că riscă tortură sau alte abuzuri în țările lor de origine.

Washingtonul a apărat acordurile cu țări terțe ca fiind legale, deși grupurile pentru drepturile omului și activiștii au declarat că mulți dintre deportați au fost în cele din urmă repatriați.

Liberia a anunțat marți că persoanele deportate vor fi primite „ca oaspeți” care pot pleca când doresc și care pot solicita azil în Liberia.

Liberia a declarat că primul zbor, care a sosit joi, a transportat 20 de persoane. Nu a furnizat informații despre naționalitățile acestora.

Avionul a sosit în Monrovia la ora locală 12:45, după ce a decolat din Louisiana și a făcut escală în Dakar, Senegal, potrivit a două surse din domeniul securității liberiene și a Monitorului de Zbor ICE, gestionat de Human Rights First.

SUA alocă Liberiei 5 milioane de dolari pentru „gestionarea migrației”

În declarația sa de marți, Liberia a descris acordul de deportare ca fiind în concordanță cu istoria sa de refugiu pentru sclavii eliberați din SUA și de țară cu „o lungă istorie de acceptare a persoanelor care caută refugiu din cauza crizelor politice și de altă natură”.

Liberia a declarat marți că nu solicită compensații pentru primirea deportaților, dar că guvernul va primi „sprijin pentru a ajuta la gestionarea programului și la consolidarea sistemului său de migrație pe scară largă”.

SUA au alocat, anul acesta, 5 milioane de dolari Liberiei pentru „activități de gestionare a migrației”.

În octombrie anul trecut, Liberia a declarat că este dispusă să-l accepte pe Kilmar Abrego Garcia, migrantul a cărui deportare ilegală în El Salvador a devenit un punct de critici în represiunea imigrației condusă de Trump.

Abrego Garcia a obținut o ordonanță judecătorească care să împiedice expulzarea sa în Liberia de la tribunalul federal districtual din Maryland, a declarat joi avocatul său, Simon Sandoval-Moshenberg.

„Guvernul a făcut apel la această ordonanță, dar aceasta rămâne în vigoare cât timp apelul este în curs de soluționare și suntem încrezători că vom avea câștig de cauză în acest sens”, a spus el.