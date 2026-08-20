Țara europeană care ar putea detrona Franța și deveni cea mai vizitată din lume

1 minut de citit Publicat la 22:53 20 Aug 2026 Modificat la 22:58 20 Aug 2026

Olvera, Andaluzia. Foto: Getty Images

Spania ar putea depăși Franța și deveni cea mai vizitată țară din lume până în 2040, potrivit unui studiu realizat de Deloitte și Google. Estimările arată că Spania ar putea ajunge la aproximativ 110 milioane de turiști internaționali pe an în 2040, suficient pentru a urca pe primul loc la nivel mondial, scrie The Independent.

Franța, care este în prezent cea mai vizitată țară din lume și a primit aproximativ 102 milioane de vizitatori internaționali în 2025, ar urma să ajungă la circa 105 milioane în 2040.

Spania a înregistrat deja anul trecut un record de 96,8 milioane de turiști străini, potrivit Institutului Național de Statistică din această țară.

Autorii analizei spun că studiul ar trebui să ajute operatorii și distribuitorii din turism să anticipeze mai bine schimbările din următorii ani și să se adapteze la noile tendințe.

Cercetarea arată că turismul internațional a crescut rapid începând din 1975 și până în 2019, numărul călătoriilor la nivel mondial dublându-se, în general, la aproximativ fiecare 15 ani. În 2019 s-a ajuns la aproape 1,5 miliarde de sosiri internaționale.

Din 2010 încoace, primele cinci cele mai vizitate destinații din lume - Franța, Spania, Statele Unite, China și Italia - și-au păstrat, în linii mari, pozițiile în clasament.

Deloitte și Google estimează că numărul călătoriilor internaționale ar putea ajunge la 2,4 miliarde în 2040, față de 1,5 miliarde în 2019.

În paralel, date publicate în iulie arată că și Cehia câștigă tot mai mult teren în turismul european.

Țara a avut cea mai mare creștere a rezervărilor aeriene din Europa între mai 2025 și aprilie 2026, cu un avans de 18% față de anul precedent, potrivit unei analize realizate de Amadeus împreună cu UN Tourism.

Pe locul al doilea s-a situat Islanda, cu o creștere de 11%, urmată de Danemarca, cu 8%.