Un muzeu al balenelor va fi deschis, de anul viitor, într-un sat din nordul Norvegiei, pe malul Oceanului Arctic

Deși mai este aproape un an până la deschiderea muzeului, biletele vor fi puse la vânzare din această toamnă. Foto: Facebook.com/The Whale

Un nou muzeu al balenelor va fi deschis în 2027 în Andenes, Norvegia. Locația nu a fost aleasă întâmplător: acest sat din nordul Norvegiei se află pe malul Oceanului Arctic și este una dintre cele mai bune destinații pentru observarea balenelor pe tot parcursul anului. Muzeul „The Whale” („Balena”) își propune să îmbine știința, artele și arhitectura pentru a le oferi vizitatorilor un spațiu în care să învețe despre acești giganți marini și despre ecosistemul lor, relatează Euronews.

Denumit pertinent „The Whale” („Balena”), muzeul va fi dedicat cunoașterii și experiențelor centrate pe cel mai mare mamifer de la Pământ. Va fi deschis publicului începând cu iulie 2027 în Andenes, Norvegia.

Împărțit în mai multe „zone de experiență”, spațiul nu va semăna cu muzeele tradiționale de știință naturală. Cei care vor vizita muzeul vor putea vedea sculpturi din lemn, în mărime naturală, reprezentând balene ucigașe (orci) care ies la suprafața apei, precum și o galerie dedicată speciilor, în care vor fi prezentate toate cele 90 de specii existente în prezent. Va exista și o zonă dedicată anatomiei acestor mamifere – de la oase până la „mase și forme ciudate”.

Va exista, de asemenea, un spațiu multisenzorial în care se vor auzi sunete de balene. Încăperea va fi iluminată slab pentru a imita adâncurile oceanului. „The Whale” va scoate în evidență și impactul vânătorii industriale de balene, precum și eforturile depuse pentru combaterea acestei practici.

În centrul spațiului va fi amplasată o sculptură în mărime naturală a unei balene, care le va prezenta vizitatorilor asemănările dintre aceste mamifere marine și oamenii în ceea ce privește comunicarea, cooperarea și grija față de ceilalți.

Foto: Facebook.com/The Whale

Clădirea, proiectată de arhitecta daneză Dorte Mandrup, are o formă concavă care se ridică din peisajul stâncos de coastă și se integrează în împrejurimi prin formele, materialele și culorile alese.

Muzeul a fost gândit să includă și spațiul exterior. Acoperișul clădirii va fi accesibil vizitatorilor. De acolo, ei vor putea vedea oceanul, munții și linia orizontului, inclusiv farul istoric Andenes, care luminează coasta din 1859.

Deși mai este aproape un an până la deschiderea muzeului, biletele vor fi puse la vânzare din această toamnă. O intrare va costa 540 de coroane norvegiene, aproximativ 50 de euro, pentru un adult.

Ce altceva mai e de făcut la 300 de kilometri nord de Cercul Polar

După ce au aflat tot ce se poate știi despre mamiferele uriașe odată ce au vizitat „The Whale”, turiștii vor putea oportunități din plin să-și testeze noil cunoștințe direct pe apă.

Tururi de observare a balenelor sunt disponibile în Andenes pe tot parcursul anului. Totuși, cașaloții sunt observați de obicei vara, iar balenele cu cocoașă iarna.

Pentru 1.690 de coroane norvegiene (aproximatuv 155 de euro), vizitatorii se pot îmbarca pe vasul M/S Reine pentru o excursie de trei-patru ore pentru observarea balenelor, alături de un echipaj experimentat. Pe lângă balene, turiștii pot vedea și diverse specii de delfini.

Cei care preferă uscatul, pot alege dintr-o serie de trasee de drumeție prin peisajul arctic. . Un traseu circular de doi kilometri în jurul zonei Røyken poate fi parcurs în cel mult 45 de minute și oferă priveliști asupra farului, fiind totodată un loc bun pentru observarea focilor și a vulturilor de mare.

Doritorii se pot plimba pe Måltinden, un munte cu o înălțime de 408 metri, pe un traseu de aproximativ patru kilometri. Deși este mai lung, merită parcurs pentru priveliștile mai ample asupra coastei.

Iar celor care vor să încerce bucătăria locală, Euronews le recomandă restaurantul Arresten, unde se găsesc preparate din fructe de mare din zona arctică, carne de ren, burgeri și alte specialități locale. Locul are un trecut neobișnuit. Restaurantul este amenajat într-o fostă închisoare veche de peste 150 de ani și păstrează încă ușa originală a celulei și ferestrele cu gratii de fier.