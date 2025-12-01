Top 10 cele mai bune țări pentru retragerea la pensie, în 2026. Supriza: pe primul loc, țara preferată a românilor

Revista International Living a publicat Indexul Global Anual al Pensionării. Foto: georgeclerk/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource

Oamenii trăiesc cu 20 de ani mai mult decât în 1950, iar din ce în ce mai mulți dintre ei, odată ieșiți la pensie, aleg să își petreacă ultimele decenii de viață în străinătate, relatează CNN. Revista International Living a publicat Indexul Global Anual al Pensionării, care evaluează cele mai bune destinații din lume pentru pensionari, după criterii precum costul vieții, sistemul de sănătate, locuințe, vize, climă și ușurința integrării,. Pe primul loc este...Grecia. Statul elen a detronat astfel Spania, considerată până recent paradisul pensionarilor.

Să-ți vinzi locuința și să-ți lași în urmă prietenii și familia pentru o viață nouă peste hotare este o schimbare majoră, care necesită o documentare serioasă înainte de a face pasul.

Top 10 cele mai bune țări pentru retragerea la pensie

Indexul Global Anual al Pensionării vine în ajutorul celor care iau în calcul o astfel de mutare. Astfel, în topul țărilor celor mai prietenoase cu prietenii, primul loc pentru 2026 este ocupat de o țară însorită din sudul Europei. Miile de insule pitorești au făcut Grecia una dintre destinațiile turistice de top, dar care are tot ce trebuie și pentru o ședere permanentă.

„Ascensiunea Greciei pe primul loc marchează o schimbare în peisajul european al pensionării. Ani la rând, Portugalia și Spania au dominat topul, însă modificările recente privind vizele și creșterea costurilor îi determină pe pensionari să caute alternative.

Grecia oferă acum ceea ce mulți își doresc: o bază europeană frumoasă, primitoare și accesibilă, cu opțiuni ușoare de rezidență și un stil de viață bogat în toate sensurile”, spune Jennifer Stevens, editor executiv al International Living.

Iată o privire asupra primelor 10 țări din indexul pentru 2026, bazat pe date recente și pe contribuțiile rețelei globale a International Living, formată din peste 200 de experți și expați.

Grecia

Programul Golden Visa (Viza de Aur) al Greciei, care acordă permis de ședere străinilor ce investesc minimum 250.000 de euro în imobiliare, este unul dintre cele mai accesibile din Europa, notează International Living. Țara a obținut scoruri ridicate și la capitolele climă, sănătate și locuințe.

Patricia Mahan și Dan Matarazzo, din SUA, au cumpărat în 2023 o casă cu două dormitoare în Kritsa, un sat din Creta, pentru 150.000 de dolari. „Ne-am dorit să ne mutăm lângă mare”, a spus Mahan pentru CNN anul trecut. „Într-un loc accesibil”, a adăugat el.

În decizia lor a cântărit și faptul că „voiam viață de sat”, dar „era nevoie să fim aproape de facilități precum centre medicale moderne, un aeroport, piețe săptămânale și suficiente magazine pentru a ne amenaja locuința.”

Panama

Panama este lider mondial la categoria vize/beneficii pentru pensionari. Țara atrage pensionari americani de mult timp, iar programul Pensionado oferă beneficii impresionante: 50% reducere la divertisment, 30% la transport, 25% la bilete de avion, 15% la cheltuieli medicale și reduceri pentru orice, de la electricitate la restaurante.

„Sistemul medical din Panama rivalizează cu cel din SUA ca standard, dar fără prețurile uriașe. O internare care în Miami ar costa 30.000 de dolari poate fi aici 3.200 de dolari, cu tot cu CT și medicamente”, se arată în raport.

CNN Travel a inclus Panama între cele mai bune destinații de vizitat în 2024. CNN a lăudat orașul Panama City pentru că este singura capitală din lume care are o pădure tropicală în mijlocul său. Țara are, de asemenea, zeci de parcuri naționale.

Costa Rica

Costa Rica s-a clasat pe locul 1 la climă și este o țară extrem de dedicată protejării mediului. Aproximativ 25% din suprafața ei este pădure tropicală protejată, iar 99% din energia consumată provine din surse regenerabile. Este una dintre puținele țări care au reușit să inverseze procesul de defrișare.

Peninsula Nicoya din Costa Rica este una dintre cele doar cinci „zone albastre” din lume, regiuni renumite pentru longevitatea locuitorilor lor.

Deși nu este încă la vârsta pensionării, americanca Kema Ward-Hopper s-a mutat împreună cu familia sa în Pueblo Nuevo, în Nicoya, în 2018, după ce a urmat un tratament pentru cancer de sân.

„Cred că beneficiile pentru sănătate ale unei zone albastre se văd mai târziu în viață. Dar am observat că ne simțim mai bine când suntem aici. Sănătatea inimii și a plămânilor pare să fie mai bună”, a spus ea pentru CNN în 2025.

Peninsula Nicoya este una dintre cele cinci „zone albastre” din lume, cunoscute pentru longevitatea locuitorilor.

Portugalia

Portugalia este depășită doar de Franța la categoria asistență medicală din index și obține, de asemenea, punctaje ridicate la capitolele climă și dezvoltare/guvernanță.

Țara a încheiat programul Golden Visa pentru investiții în proprietăți rezidențiale, însă alte vize de investiții rămân valabile. International Living afirmă că, pentru majoritatea pensionarilor interesați să se mute acolo, „viza standard D7 pentru «venit pasiv» este ideală, necesitând dovada unui venit stabil, nu investiții mari (de cel puțin 1.011 dolari pe lună)”.

Cynthia Wilson, o americancă din Seattle, și soțul ei, Craig Bjork, au fost aprobați pentru viza D7, iar în 2022 s-au mutat în micul oraș Marinha Grande, situat pe Coasta de Argint, aproape de celebra plajă pentru surfing Nazaré.

„Mă voi întoarce în SUA doar într-o urnă”, a declarat Wilson pentru CNN în 2024.

Mexic

Cel puțin un milion de americani și canadieni numesc Mexic „acasă”, potrivit International Living.

Mexicul a obținut scoruri ridicate la categoriile privind vizele/beneficiile pentru pensionari și dezvoltare și guvernanță. Raportul International Living afirmă că „autostrăzile sunt excelente, internetul este rapid, iar infrastructura este modernă. La toate acestea se adaugă un cost de trai remarcabil de scăzut, servicii medicale de primă clasă și o cale ușoară către obținerea rezidenței”.

Janet Blaser, originară din New York, s-a mutat din California în Mexic în urmă cu 20 de ani. „Am ajuns în Mazatlán și, știu că sună banal, dar pur și simplu mi-a atins inima”, a spus ea pentru CNN la începutul acestui an.

Italia

Categoria în care Italia a obținut cel mai mare punctaj în index a fost „ratingul de afinitate”, care se referă la ușurința integrării și la ceea ce International Living numește „instinct”, deoarece aceasta este o decizie care „implică atât inima, cât și rațiunea”.

Italia a avut rezultate foarte bune și la categoria asistență medicală, egalând scorul Greciei: 89 din 100.

Cuplul din Massachusetts Doug și Leah Johnson a cumpărat și renovat un apartament din secolul al XIV-lea în orașul Vasanello, situat în regiunea Lazio din Italia. I-a costat doar 9.000 de euro în 2019 (puțin peste 10.000 de dolari).

„Lucrul uimitor în Italia este că ei chiar păstrează clădirile vechi. Nu este ușor să dărâmi o structură importantă”, a declarat Doug pentru CNN în 2023.

El a spus, de asemenea, că oamenii din zonă au fost foarte primitori. „Cred că în mare parte este vorba de noutatea faptului că americanii investesc și iubesc comunitatea lor”, spune el.

Franța

International Living laudă „celebra asistență medicală universală” a Franței, acordându-i un scor de 97, cel mai mare dintre toate țările din index.

Totuși, această reputație internațională începe să fie contestată în interiorul țării; parlamentarii francezi analizează în prezent o propunere de a elimina asistența medicală gratuită pentru pensionarii străini și de a-i obliga să plătească o contribuție minimă.

Indiferent de rezultat, Franța este probabil să rămână o destinație foarte atractivă pentru pensionari, datorită combinației sale câștigătoare de climă, cultură și gastronomie.

În decembrie 2021, Mary Jane Wilkie a renunțat la New York pentru Paris, la vârsta de 79 de ani. Ea a declarat pentru CNN anul acesta că a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată.

„În cele din urmă, știam că nu vreau să ajung pe patul de moarte spunând: «Am vrut mereu să mă mut în Franța, dar nu am făcut-o»”, a spus Wilkie. „Odată ce știi ce nu vrei să spui pe patul de moarte, știi ce ai de făcut în viață.”

Spania

Asistența medicală (94) și ratingul de afinitate (90) sunt categoriile în care Spania a avut cele mai bune rezultate, în timp ce costul vieții (75) este ceva mai slab.

Cuplul din Indiana Regina și John Zdravich s-a mutat în Spania în 2018, cumpărând în cele din urmă o locuință în Garcia, Catalonia, pentru 165.000 de euro. Au luat această decizie după ce s-au lovit de obstacole într-o tentativă de relocare în Italia.

Cei doi au primit vize Non-Lucrative, un permis care le permite cetățenilor non-UE să locuiască în țară fără să muncească sau să desfășoare activități profesionale.

Catalonia are propriul său sistem public de sănătate, accesibil oricărui rezident.

„John a trebuit să fie operat la spate și nu am plătit niciun ban”, a declarat Regina pentru CNN în 2024. „Te duci și îți cumperi o rețetă, și îți ajung mărunțișurile din buzunar”, a adăugat ea.

Thailanda

Thailanda a fost una dintre destinațiile cu cele mai mari scoruri la categoria cost al vieții, fiind depășită doar de Vietnam și Sri Lanka. A avut rezultate bune și la climă, și la dezvoltare și guvernanță.

Americanul Jim Dolan și soția sa, Som, și-au construit o casă în Thailanda natală a lui Som, după ce proprietatea lor din SUA a fost inundată în urma unui uragan.

„Finanțele noastre erau de așa natură încât nu puteam trăi viața la care visam”, a declarat Jim pentru CNN în 2024. „Era chiar perioada în care mă apropiam de vârsta pensionării. Așa că am decis să facem mutarea atunci.”

Jim a reușit să obțină o viză de căsătorie pentru Thailanda, iar apoi cuplul a cumpărat un teren pe care nu l-au văzut anterior achiziției, în Sam Roi Yot, în provincia Prachuap Khiri Khan, pentru aproximativ 50.000 de dolari.

„Este foarte liniștit. Foarte pașnic. Foarte sigur”, a spus Jim. „Mă simt mai în siguranță aici, în Thailanda, decât în oricare dintre orașele în care am locuit în Statele Unite”, a adăugat el.

Malaezia

La categoriile cost al vieții (94) și dezvoltare și guvernanță (90), Malaezia a obținut scoruri ridicate, însă a avut un scor relativ scăzut (45) la ratingul de afinitate.

„Malaezia oferă un amestec unic de infrastructură modernă, diversitate culturală și frumusețe naturală. Cu costul său redus al vieții și programul Malaysia My Second Home (MM2H), devine o destinație tot mai populară pentru pensionarii care caută un climat tropical, cald”, spune International Living.

CNN Travel a ales insula Penang drept una dintre destinațiile de vizitat în 2022. Am apreciat-o pentru bucătăria sa: un amestec larg de preparate tradiționale malaieziene, chinezești și indiene, dar și pentru arhitectura istorică din capitala George Town. Penang Hill este o rezervație UNESCO, plină de trasee excelente de drumeție, unde se găsesc peste 200 de specii de orhidee.