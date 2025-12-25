"Un adevărat miracol de Crăciun". O pisică neagră, dispărută de mai bine de cinci ani în Anglia, s-a întors acasă

Stăpâna lui Bindi îi îndeamnă pe cei care au pisici să le pună microcip. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O pisică neagră a fost reunită recent cu familia sa, la mai bine de cinci ani după ce dispăruse dintr-o casă din Anglia, a relatat publicaţia Daily Express. Stăpâna felinei a descris fericitul eveniment drept "un adevărat miracol de Crăciun" şi a povestit că a fost devastată în 2020, când Bindi s-a strecurat pe uşă şi nu s-a mai întors.

Bindi "a dispărut fără urmă" în august 2020 din locuinţa stăpânei sale, care stă în satul Haddenham, aflat în Cambridgeshire, un comitat ceremonial din estul Angliei, potrivit sursei citate.

În ciuda apelurilor disperate de pe rețelele sociale și a căutărilor făcute timp de mai multe luni pe traseele de plimbare din zonă, Jilly Fretwell nu a reușit să își găsească pisica mult iubită. Manager de proiect software, tânăra a crezut că Bindi s-a pierdut pentru totdeauna.

Spre uimirea ei, zilele trecute a primit un telefon neașteptat de la medicii veterinari din satul Witchford, care i-au spus că pisica a fost găsită. Conversaţia telefonică a avut loc joi, 18 decembrie, au mai scris jurnaliştii de la Daily Express.

Totul a început, de fapt, la începutul acestei luni, când o femeie din Haddenham a predat felina într-un cabinet veterinar, iar specialiştii i-au scanat microcipul. În vârstă de 29 de ani, Jilly Fretwell s-a mutat de la adresa în care locuia în vara lui 2020.

"Episodul a părut un adevărat miracol de Crăciun. Abia când am văzut-o, noi am început să credem că este într-adevăr ea. Suntem atât de recunoscători că avea microcip și că este vie și sănătoasă. Eu nu am mai auzit ca o pisică să dispară atât de mult timp și să reapară în stare perfectă", a declarat Jilly Fretwell, conform sursei citate.

Stăpâna micuţei feline a mai spus că, înainte de dispariție, Bindi obișnuia să iasă "pentru câteva ore, apoi să se întoarcă imediat". Ulterior, ea a adăugat: "De aceea, a fost foarte ciudat să lipsească mai mult de o zi. Chiar nu am știut ce s-a întâmplat cu ea".

Jilly Fretwell îi îndeamnă pe cei care au pisici să le pună microcip. Ea a spus că nu există "niciun indiciu" despre unde ar fi putut fi Bindi în ultimii cinci ani, dar este pur și simplu fericită că o are înapoi.

"Este cea mai afectuoasă și alintată pisică pe care am întâlnit-o vreodată. Își pune lăbuțele pe umerii tăi ca să îți dea o îmbrățișare adevărată. Este foarte calmă și lipicioasă. Cred că a fost îngrijită de cineva; arată excelent. Probabil a stat în casă, dar nu am nicio idee", a mai afirmat tânăra.

Dispariția pisicilor este o experiență prin care au trecut mulți proprietari, întrucât aceste animale independente fie se rătăcesc, fie aleg să trăiască alături de alți oameni care le hrănesc.

În luna mai, o pisică franceză a fost descoperită după o uimitoare aventură de 1.200 de mile prin Europa, fiind găsită într-un camion aflat într-un depozit din Marea Britanie.

Curajoasa felină, care se urcase într-un TIR în Italia, a traversat trei țări și șapte comitate din Anglia înainte de a fi găsită de personalul Southwater Vets din Telford, Shropshire. Supranumită "Pierre" de echipa veterinară, felina-călătoare a fost returnată proprietarilor săi din Calais datorită microcipului.