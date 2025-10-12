Paradisul pensionarilor este în Europa: Cea mai bună destinație din lume pentru viața de după pensie

12 Oct 2025

Portugalia e cea mai bună destinație din lume pentru viața de după pensie. Foto: Hepta

Trei țări europene se află printre primele cinci destinații globale recomandate pentru pensionari în 2025, datorită calității ridicate a vieții, siguranței și avantajelor fiscale.

Pe măsură ce speranța de viață crește și mutarea în străinătate devine tot mai accesibilă, fenomenul numit „migrația pentru pensie” este în plină expansiune. Potrivit Global Retirement Report 2025, cele mai bune țări pentru a te retrage la pensie sunt Portugalia, Mauritius și Spania, urmate de Uruguay și Austria. Raportul, realizat de Global Citizen Solutions, analizează 44 de destinații din întreaga lume, toate oferind programe oficiale de viză pentru pensionari.

„Migrația internațională pentru pensie nu mai este o alegere de nișă, ci o tendință majoră printre cei care caută calitate a vieții, siguranță și stabilitate”, a explicat dr. Laura Madrid, coordonatoarea studiului, pentru Euronews Business.

Europa și Americile domină topul

Conform raportului, peste 36% dintre toate programele de vize pentru pensionari sunt disponibile în America, iar 32% în Europa. Totuși, astfel de inițiative încep să apară și în Asia și Africa.

Țările analizate au fost punctate pe o scară de la 0 la 100, în funcție de ușurința relocării, costul vieții și avantajele fiscale oferite pensionarilor. Peste 70% dintre ele dispun de servicii medicale deasupra mediei globale și de standarde ridicate de mediu, iar 93% oferă căi clare către cetățenie, jumătate permițând obținerea acesteia în maximum cinci ani.

Aproape două treimi dintre țări (61%) oferă și facilități fiscale speciale pentru pensionari, printre acestea numărându-se Grecia, Malta și Cipru.

Portugalia, lider mondial în calitatea vieții pentru pensionari

Țările europene domină clasamentul datorită calității ridicate a vieții, sistemelor medicale performante și standardelor de mediu. În plus, o viză de rezidență într-o țară Schengen permite călătorii scurte în toate cele 27 de state membre.

„Cu 32% dintre opțiunile globale de vize pentru pensionari, Europa conduce detașat la capitolele sănătate, siguranță și integrare. Iar țările din sud, precum Portugalia, Spania și Grecia, adaugă clima blândă și costurile moderate”, a spus dr. Madrid.

Conform raportului, Portugalia ocupă primul loc la nivel mondial datorită vizei D7, una dintre cele mai populare vize de venit pasiv din Europa.

„Atractivitatea Portugaliei vine din combinația dintre cerințe accesibile, un traseu clar spre rezidență permanentă și cetățenie, costul de trai redus față de alte țări vest-europene, un sistem medical excelent, stabilitate, siguranță și o calitate excepțională a vieții”, a declarat Adalberto Pucca, șeful departamentului de mobilitate globală la Global Citizen Solutions.

Spania ocupă locul trei, iar Austria locul cinci la nivel global, datorită serviciilor medicale publice de top și siguranței sociale ridicate.

Migrația pentru pensie, un motor economic

Tot mai multe state caută să atragă pensionari străini, care contribuie la creșterea consumului și la investiții, chiar dacă prețurile pot crește pentru localnici.

Programele Golden Visa și D7 din Portugalia au generat până acum peste 7 miliarde de euro în investiții străine directe, mare parte în sectorul imobiliar. În Spania, programe similare au atras peste 4,5 miliarde de euro între 2014 și 2023, deși Madridul a decis recent să oprească viza de investiții imobiliare.