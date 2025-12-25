Ce a fost, de fapt, Steaua din Betleem? Interviu cu cercetătorul NASA care a descifrat fenomenul care ar fi luminat Nașterea lui Iisus

Cercetătorul NASA care crede că a descifrat, după două milenii, misterul Stelei din Betleem a ales să povestească, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum știința și credința se întâlnesc într-o explicație care emoționează și fascinează deopotrivă. Mark Matney vorbește despre cometa care ar fi luminat cerul lumii antice și despre felul în care acest fenomen unic ar putea da sens uneia dintre cele mai frumoase povești ale umanității: nașterea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu.

Reporter: Dr. Matney, care a fost momentul în care ați început pentru prima dată să vă puneți întrebări despre Steaua din Betleem?

Mark Matney: Oh, este o întrebare bună. Știți, am fost mereu curios în legătură cu cerul. De aceea sunt cercetător în domeniul spațiului. Dar, cu ani în urmă, am lucrat într-un planetariu din Texas și, în fiecare decembrie, realizam un spectacol despre steaua de Crăciun, Steaua din Betleem, vorbind despre diferitele teorii.

Unul dintre lucrurile spuse în spectacol – era un spectacol înregistrat, iar eu ajutam la operarea stelelor și a efectelor speciale – era că, descriind comportamentul stelei așa cum apare în Evanghelia după Matei, naratorul spunea: „Niciun obiect astronomic nu se comportă astfel”.

Îmi amintesc că stăteam la pupitru și mă gândeam: „Cred că știu ceva care se comportă așa”. Dar ideea a rămas în mintea mea, undeva în fundal, timp de foarte mulți ani.

Apoi, în anii ’90, am citit un articol despre documentele chineze antice, în care se menționa observarea unei comete în anul 5 î.Hr. Am început să studiez acel raport al chinezilor antici și am spus: „Cred că există suficiente informații aici pentru a reconstrui o orbită”.

La acel moment lucram deja la NASA și făceam multă analiză orbitală și calcule de orbită. Am spus: „Cred că pot să pun toate acestea cap la cap”.

Apoi, cu câțiva ani în urmă, în perioada Crăciunului, eram în vacanță și mi-am spus: „Am să mă așez și am să rezolv problema asta.” Așa că am petrecut câteva zile lucrând la calculator, în timpul meu liber – acesta nu este un proiect NASA – încercând să văd dacă pot calcula o orbită a unei comete care să se comporte în acest fel.

Și am reușit. Iar când am găsit-o, mi-am spus: „Trebuie să public acest lucru. Oamenii vor fi foarte interesați”.

Reporter: Da, iar noi suntem cu adevărat foarte interesați de descoperirile dumneavoastră. Cum ați descoperit cometa menționată în arhivele chineze antice și când ați realizat că ar putea fi legată de Steaua din Betleem? Cum se corelează cu relatările biblice? Ne puteți explica?

Mark Matney: Sigur. De fapt, nu sunt primul care face această corelație. Astronomii de mulți ani studiază arhivele istorice chineze, deoarece chinezii menționau tot felul de evenimente astronomice: comete, supernove, eclipse interesante.

Exact asta căutam și eu: eclipsele. Folosind aceste date, s-a putut face multă astronomie istorică. Așa cum spuneam, nu sunt primul care a identificat această cometă. Am citit un articol despre ea.

Momentul se potrivește. Mulți dintre noi cred că Iisus s-a născut în anul 1 î.Hr. sau 1 d.Hr. Acest sistem de datare a fost creat de un călugăr în jurul anului 500 d.Hr., iar, în general, cercetătorii cred că a greșit cu câțiva ani.

Motivul este că se pare că Irod cel Mare, care apare în povestea magilor, a murit în anul 4 î.Hr. Aceasta este opinia larg acceptată, deși există și teorii care spun că ar fi murit mai târziu.

Pentru teoria mea, nu contează foarte mult, atâta timp cât a murit în 4 î.Hr. sau după. Astfel, fereastra de timp, dacă spunem că Iisus s-a născut înainte de moartea lui Irod, este undeva în jurul anilor 5 sau 6 î.Hr., poate chiar început de 7 î.Hr.

Cometa observată de chinezi în 5 î.Hr. se potrivește perfect ca perioadă. Însă lucrările anterioare spuneau doar: „Ar fi putut fi această cometă”, fără a încerca să înțeleagă orbita ei.

Eu am putut să folosesc tehnicile pe care le utilizez la NASA pentru a determina orbitele resturilor spațiale și să le aplic pentru a încerca să stabilesc o orbită pentru această cometă.

În Evanghelia după Matei se descrie faptul că, atunci când magii călătoreau de la Ierusalim la Betleem – sunt doar câțiva kilometri, un drum de câteva ore pe jos – se spune că steaua mergea înaintea lor și a venit și s-a oprit deasupra locului unde se afla copilul.

Aceasta este partea despre care se spunea că „niciun eveniment astronomic nu se comportă astfel”, deoarece stelele, planetele, Luna și Soarele răsar în est, nu în vest, iar Betleemul este la sud de Ierusalim. Deci ar fi trebuit să fie un obiect care să rămână la sud în timp ce ei mergeau spre Betleem.

Apoi, pentru că se spune că a venit și s-a oprit deasupra unui loc, ar fi trebuit să urce sus pe cer și să rămână acolo o perioadă de timp, pentru a corespunde descrierii.

Aceasta este partea despre care oamenii spuneau că nu există un astfel de eveniment astronomic. Dar, de fapt, există. Avem chiar acum obiecte pe orbită în jurul Pământului care fac acest lucru. Avem mulți sateliți geostaționari, lansați astfel încât perioada lor să se potrivească exact cu rotația Pământului.

Dintr-o poziție de pe Ecuator, un astfel de satelit geostaționar poate părea că se află exact deasupra capului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. De aceea antenele de satelit sunt orientate într-o direcție fixă. Nu trebuie să urmărească obiectul, pentru că acesta rămâne în același loc.

Ideea mea a fost că o cometă care ar fi trecut suficient de aproape de Pământ, la distanța și viteza potrivite, în direcția corectă, ar fi putut face ca, pentru un observator de pe Pământul aflat în rotație, să pară că se oprește pe cer pentru câteva ore, în timp ce trecea pe lângă Pământ.

Asta am încercat să demonstrez. Orbita pe care am calculat-o trece aproximativ la distanța Lunii. Deci este aproape, dar nu extrem de aproape. Nu a existat pericol de impact cu Pământul sau ceva de genul acesta.

Totuși, o trecere la distanța Lunii este extrem de rară, deoarece cometele intră în sistemul nostru solar din toate direcțiile, din exteriorul sistemului solar, iar Pământul este o țintă foarte mică.

Cu toate acestea, astfel de evenimente s-au mai întâmplat. Cu câțiva ani în urmă, a existat o cometă care a trecut foarte, foarte aproape de planeta Marte. De fapt, cea mai mică distanță față de Marte a fost de o treime din distanța cometei pe care o propun eu. Așadar, aceste evenimente, deși foarte rare, chiar se întâmplă.

Reporter: Dar nu știm nimic despre această cometă. Dacă va mai reveni vreodată, așa cum fac unele comete.

Mark Matney: Unele, da. În cazul acesteia, am presupus că era o cometă din norul Oort, adică o cometă din spațiul profund. Este un rezervor misterios de comete aflat în partea exterioară a sistemului solar, care uneori ajung foarte aproape de Soare.

Orbita pe care am calculat-o ar fi dus acest obiect extrem de aproape de Soare, foarte, foarte aproape, și este probabil că s-ar fi dezintegrat complet. Nu este sigur, dar este posibil. Oamenii știu că cele mai faimoase comete, precum Cometa Halley, revin la fiecare aproximativ 76 de ani. Dar există multe comete cu perioade extrem de lungi.

De exemplu, în anii ’90, a existat o cometă foarte strălucitoare numită Hale-Bopp, care are o perioadă de multe mii de ani. Așadar, unele dintre aceste comete din norul Oort apar o singură dată în istoria scrisă a omenirii.

Prin urmare, ar fi putut fi o cometă periodică sau un „sun-grazer” care a trecut foarte aproape de Soare, dar cel mai probabil a fost o cometă cu o perioadă de multe, multe mii de ani.

Reporter: Dr. Matney, sunt foarte curioasă: ce reacții ați primit din partea Bisericii creștine și a comunității creștine după descoperirea dumneavoastră?

Mark Matney: Până acum, toate reacțiile au fost pozitive. Istoric, există o credință puternică în comunitatea creștină că steaua a fost un miracol. Iar, din acest punct de vedere, dacă a fost un miracol, nu mai este nevoie să căutăm o cometă sau o orbită sau altceva.

Alte grupuri au susținut că povestea este inventată. Iar dacă este inventată, atunci putem spune: „Haideți să o testăm și să vedem dacă ar putea fi corectă din punct de vedere istoric”.

O mare parte din scepticismul legat de povestea magilor și a stelei provine din ideea că nu ar fi putut fi reală, deoarece stelele nu se comportă astfel. Iar aici avem, de fapt, un obiect care ar fi putut face acest lucru.

Aș mai adăuga un lucru: în lumea antică, termenul „stea” însemna orice lumină de pe cer. Stelele fixe, planetele, cometele – orice obiect care emite sau reflectă lumină pe cer. Cometele erau numite „stele păroase”, deoarece arată difuz. Da, chiar și astăzi, tot ce luminează pe cer este considerat o stea. Chiar și stelele căzătoare.

Reporter: Da, într-adevăr.

Mark Matney: Da, noi credem că sunt stele, dar nu sunt. Acum avem și sateliți.

Reporter: Da, exact. Dar ce au spus colegii dumneavoastră despre descoperirile făcute? Cred că au fost fascinați, nu-i așa?

Mark Matney: „Fascinați” este un cuvânt potrivit. Mulți sunt prudenți, pentru că este o teorie. Nu am dovezi. Este doar o ipoteză plauzibilă.

Însă majoritatea reacțiilor au fost pozitive, de genul: „Este fascinant.” Există o curiozitate reală legată de povestea stelei. Este, de fapt, un pasaj foarte scurt în Evanghelia după Matei. El este singurul autor care vorbește despre acest lucru.

Și totuși, oamenii sunt fascinați de secole. Prima teorie științifică a fost scrisă de Johannes Kepler, cel care a descoperit legile mișcării planetelor.

De asemenea, un părinte al Bisericii timpurii, Origen, a speculat că ar fi fost o cometă. Așadar, oamenii se gândesc la acest lucru de foarte mult timp.Dar, în general, reacțiile au fost foarte pozitive.

Reporter: Dr. Matney, consider și eu descoperirile dumneavoastră extrem de, extrem de interesante. Și cred că reprezintă încă o dovadă că Nașterea Domnului a avut loc. Este o veste plină de bucurie înainte de Crăciun. De aceea am decis să difuzăm această poveste de Crăciun.

Mark Matney: Da, este unul dintre acele lucruri despre care nu pot dovedi că povestea Nașterii s-a întâmplat, dar pot arăta că, cel puțin povestea stelei, este o ipoteză plauzibilă și testabilă. Din punct de vedere științific, acesta este un loc bun în care să te afli.

Reporter: Dr. Matthew, pot schimba puțin subiectul? Doar cu o întrebare despre „copacul Atlas”. Este cea mai mare controversă a acestui an, nu-i așa? Toată lumea vorbește despre asta.

Mark Matney: Da, nu știu de ce, în afară de faptul că este un obiect extrem de interesant. Am vorbit despre o cometă din sistemul nostru solar, dar știm că există obiecte în spațiul interstelar, între stele. În ultimele decenii, deoarece am căutat asteroizi potențial periculoși, comunitatea internațională a dezvoltat telescoape extrem de sensibile, unele în orbită, altele pe Pământ.

În acest proces, în ultimele decenii, au fost descoperite trei obiecte de origine interstelară. Asta înseamnă că nu fac parte din sistemul nostru solar, ci provin dintr-o stea sau nebuloasă îndepărtată.

Două dintre ele păreau a fi mai solide, dar acesta pare a fi o cometă. Cometele conțin multe gaze înghețate, iar pe măsură ce se apropie de Soare, aceste gaze încep să se evapore, formând ceea ce se numește coma – norul difuz din jurul cometei – iar vântul solar creează coada.

Acest obiect se comportă ca o cometă și este, de asemenea, cel mai rapid obiect interstelar observat până acum. Viteza sa în spațiul interstelar este de aproximativ 60 de kilometri pe secundă, ceea ce este extrem de rapid după standardele astronomice.

Așadar, este un obiect foarte interesant. Comportamentul său este compatibil cu cel al unei comete provenite din spațiul interstelar și nu neapărat cu ideea unei nave extraterestre sau ceva de acest gen.

Oamenilor le place să speculeze pentru că astfel de lucruri sunt fascinante. Problema este că avem o bază de date extrem de mică: doar trei obiecte interstelare.

Nu știm nici măcar cum arată un obiect interstelar „tipic”. Avem doar trei exemple și toate sunt diferite.

Există mult entuziasm. Pot spune că cei cu care lucrez, care analizează meteoriți, mostre de asteroizi și roci lunare, și-ar dori enorm să obțină o bucată dintr-un astfel de obiect, deoarece mineralogia, rapoartele izotopice și structura cristalină ar fi complet unice, diferite de orice din sistemul nostru solar. Problema este obținerea unei astfel de bucăți, ceea ce este extrem de dificil.

Reporter: Este prea departe, nu-i așa? Și, în plus, viteza necesară pentru a-l intercepta este foarte mare.

Mark Matney: Nu este imposibil, dar mai există o problemă: nu putem prezice aceste obiecte. Dacă am ști că unul va veni peste trei ani, am putea planifica o misiune. Dar nu știm. Ele apar brusc, intră în sistemul solar și apoi ies.

Fereastra de timp este foarte mică, iar viteza este mai mare decât a oricărei nave spațiale construite până acum. Ar fi o misiune extrem de dificilă, foarte bine dedicată.