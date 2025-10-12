„Cel mai fericit loc de pe Pământ” pentru turiști a fost desemnat. Și nu este Disneyland

Turiștii aflați în căutarea unei vacanțe pline de energie pozitivă ar trebui să își îndrepte atenția către capitala portugheză. Foto: Getty Images

Un nou studiu realizat de BookRetreats a desemnat cea mai fericită destinație de vacanță din lume – și surprinzător, nu este Disneyland, ci Lisabona, Portugalia, potrivit People.

Deși parcul tematic a purtat mult timp titulatura de „The Happiest Place on Earth”, cercetarea sugerează că turiștii aflați în căutarea unei vacanțe pline de energie pozitivă ar trebui să își îndrepte atenția către capitala portugheză.

De ce Lisabona?

În colaborare cu Dr. Natalie Dattilo-Ryan, psiholog la Harvard și expert în fericire holistică, compania a analizat 47 de destinații turistice din întreaga lume pe baza a cinci factori esențiali pentru bunăstare:

expunerea la lumină solară,

calitatea somnului,

dieta sănătoasă,

timpul petrecut în natură,

exercițiul fizic.

Lisabona a ieșit pe primul loc pentru că excelează la mai multe dintre aceste criterii. Orașul este recunoscut pentru bucătăria sa diversă și sănătoasă – aproape 10% dintre restaurante sunt încadrate la categoria „healthy”, iar opțiunile sunt accesibile și la prețuri rezonabile.

Un alt avantaj major este mersul pe jos: orașul este prietenos pentru pietoni, iar turiștii pot descoperi atracțiile și priveliștile spectaculoase la pas. În plus, Lisabona dispune de numeroase spații verzi și se bucură de aproximativ 2.828 de ore de soare pe an, ceea ce o face o destinație ideală pentru relaxare și energie pozitivă.

Cum influențează acești factori starea de bine

Dr. Dattilo-Ryan subliniază că soarele, mișcarea, alimentația sănătoasă și odihna de calitate stimulează eliberarea „hormonilor fericirii” – serotonină, dopamină, endorfine și oxitocină. Acești compuși naturali joacă un rol esențial în reglarea stării de spirit, a somnului, a energiei și a digestiei, transformând o vacanță într-o adevărată terapie pentru corp și minte.

Topul celor mai fericite destinații

În clasament, Lisabona este urmată de Helsinki, Finlanda, iar pe locul trei se află Orlando, Florida.

Orlando este recunoscut drept „Capitala parcurilor tematice din lume” și găzduiește atracții de renume, precum Walt Disney World Resort și Universal Orlando Resort. Dar studiul arată că farmecul orașului nu se rezumă doar la distracție: acesta are 148 de parcuri, grădini și zone de agrement.

Deși nu punctează la fel de bine la capitolele „dieta sănătoasă” și „somn odihnitor”, Orlando compensează prin climatul său însorit: peste 2.930 de ore de soare pe an, condiții ideale pentru activități în aer liber.