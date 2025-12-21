Un sfert din pârtiile din Tirolul de Sud sunt închise. La 1.800 de metri plouă. Turiștii sunt sfătuiți să facă drumeții, ”ca vara”

Un sfert din pârtiile din Tirolul de Sud sunt închise. Turiștii vin pentru sărbătorile de iarnă, dar nu e zăpadă. Poți număra pe degetele de la o mână domeniile schiabile cu toate pârtiile deschise, scrie Corriere della Sera.

Nici buletinele meteo nu dau motive de optimism, mai ales pentru vacanța de Crăciun care se apropie.

Domeniile schiabile cu 100% din pârtii deschise sunt puține: Belpiano, Carezza, Plan din Val Passiria și San Valentino alla Muta. La Tre Cime se vorbește de 39%, la fel ca la Plose și la Solda. Procentul urcă doar ușor, spre 50–60%, în Alta Badia, Monte Cavallo, Val d’Ultimo, Ladurns. Stau relativ bine Alpe di Siusi, cu 87% din pârtii deschise, Latemar - care, împreună cu Merano 2000, se apropie de 70% - și Plan de Corones, cu 85%.

Pentru Corno del Renon, funcționează doar telegondola, sunt deschise trei pârtii din nouă, iar pista de schi fond este închisă. La fel și cea de săniuș.

În provincia Bolzano, 100 de pârtii din 446 sunt închise. Val Gardena are 146 de pârtii deschise din 210.

Prognoza meteo pentru următoarele trei zile indică un câmp de presiune ridicată, vreme stabilă și mase de aer mai puțin umede, care aduc temperaturi foarte ridicate și nu permit nici măcar producerea zăpezii artificiale.

Se pare că zăpada ar putea veni de Crăciun. Pe pârtiile unde e zăpadă, doar în foarte puține cazuri e un strat proaspăt sau natural. În majoritatea situațiilor, zăpada este tare sau este artificială.

Datele meteo sunt îngrijorătoare și par să confirme o tendință care se repetă în ultimii ani. Teama că situația se va reflecta în numărul de turiști și, implicit, în economie, inclusiv în locurile de muncă, e mare.

Carlo Zanella, președintele CAI Alto Adige, nu vede lucrurile atât de dramatic. „După părerea mea, sunt etape, cu perioade care alternează și, uneori, cu posibilitatea unor ninsori consistente. Toți își amintesc perioada Covid, când nu puteam scoate nasul din casă, iar zăpada era acolo, frumoasă și abundentă, așteptându-ne. La fel cum am avut ninsori puternice în martie și aprilie. N-aș dramatiza prea mult. Nu perioada de Crăciun e, de fapt, vârful vacanțelor pentru zăpadă. Săptămânile albe vin după.”

Dincolo de optimismul lui, zăpada lipsește de pe pârtii și din cauza ploii din ultimele zile. Zanella propune și o rețetă alternativă: „Așa cum mergem la munte vara ca să facem drumeții, o putem face foarte bine și iarna: există poteci și trasee superbe de explorat; nu trebuie să fie doar schi. Trebuie investit și în direcția asta, promovând o altă formă de a simți muntele”

În Trentino, sunt speranțe pentru zăpadă de Crăciun și de Sfântul Ștefan

Și în Trentino operatorii instalațiilor speră ca temperaturile să scadă. „Valul de căldură de acum a afectat stațiunile de la altitudini mai joase; în ultima perioadă plouă chiar și până la 1.800 de metri. Nu se va forța deschiderea pârtiilor din zonele mai de jos. În următoarele zile ar trebui însă să se răcească, apoi să avem un vârf important de frig la Crăciun și de Sfântul Ștefan. În trei-patru zile cu temperaturi reci, toate societățile ar trebui să deschidă toate pârtiilor”, explică Luca Guadagnini, președintele asociației operatorilor de transport pe cablu din Trentino.

El a precizat că doar pârtiile care vor fi în condiții perfecte se vor deschdie.

„O pârtie se deschide doar dacă este perfectă, atât din motive de imagine, cât și de siguranță. Nu există alt criteriu. Uneori”, clarifică Guadagnini, „se poate întâmpla să deschizi o pârtie pe o lățime redusă, dar porțiunea practicabilă este întotdeauna impecabilă; altfel ar rămâne închisă”.