Cel mai lung drum din lume are 30.600 de kilometri și traversează 14 țări. Cât durează călătoria dintr-un capăt în altul

Cel mai lung drum din lume are 30.600 de kilometri și traversează 14 țări.

Autostrada Panamericană are aproape 30.600 de kilometri și traversează 14 țări FOTO: Getty Images

În lume există drumuri și autostrăzi care își depășesc scopul de bază, acela de a-i ajuta pe oameni să ajungă dintr-un loc în altul. Ele spun povești despre călătorii, întâlniri și experiențe extraordinare. Dintre toate aceste drumuri, unul se evidențiază ca fiind cel mai lung de pe Pământ: Autostrada Panamericană. Acest drum pare aproape magic și promite aventură la fiecare pas.

Călătoria de-a lungul acestui drum este plină de surprize. Peisajele se transformă treptat, culturile se împletesc, iar fiecare kilometru are o nouă poveste de spus.

Cel mai lung drum din lume

Drumurile și autostrăzile conectează oameni și culturi din întreaga lume, dar Autostrada Panamericană este cea mai lungă și mai impresionantă rută construită vreodată. Întinzându-se pe aproape 30.600 de kilometri, ea formează o rețea rutieră fără egal, care leagă America de Nord de America de Sud.

Adesea numit cel mai lung drum practicabil din lume, Autostrada Panamericană nu este un singur drum, ci o serie de autostrăzi interconectate care traversează America de Nord, Centrală și de Sud, creând o rută terestră continuă în emisfera vestică.

Călătoria epică începe în Prudhoe Bay, Alaska (SUA), și se încheie în Ushuaia, Argentina. Cel mai lung drum acoperă două continente și leagă cele mai nordice și cele mai sudice puncte accesibile pe cale rutieră din Americi.

Un segment remarcabil al Autostrăzii Panamericane este considerat unul dintre cele mai drepte drumuri pe distanțe lungi din lume. Acesta nu prezintă întoarceri bruște în U, evidențiind realizări inginerești impresionante în peisaje vaste și dificile.

60 de zile de condus cu 500 de kilometri/ zi

Pentru cei suficient de curajoși să încerce întreaga călătorie, parcurgerea completă a Autostrăzii Panamericane ar dura aproximativ 60 de zile. Această estimare presupune un ritm de aproximativ 500 de kilometri pe zi, fără pauze lungi sau opriri lungi pentru vizitare.

Autostrada traversează 14 țări, inclusiv Canada, Statele Unite, Mexic și Argentina. Fiecare națiune contribuie cu culturi, limbi și tradiții unice, transformând drumul într-o explorare în mișcare a diversității Americilor.

Călătoria de-a lungul Autostrăzii Panamericane îi poartă pe șoferi prin deșerturi, lanțuri muntoase înalte, păduri tropicale dense și drumuri de coastă spectaculoase. Puține rute din lume oferă schimbări geografice atât de dramatice și continue într-o singură călătorie.

Gândită inițial în anii 1920 și pusă în practică în 1937, autostrada a fost în mare parte finalizată la începutul anilor 1960. Singura sa întrerupere majoră este falia Darién, de 100 de kilometri, dintre Panama și Columbia