Un hotel din Elveția organizează ”vacanțe de somn”, cu prețuri de la 10.000 euro. Ce oferă

Resortul wellness se adresează unei clientele dispuse să investească sume considerabile într-o transformare completă a sănătății. Foto: Getty Images

Persoanele epuizate se pot bucura de o ”vacanță de somn” la un hotel de lux din Elveția. Bineînțeles că nu oricine poate ajunge acolo, deoarece un sejur pentru o persoană costă nu mai puțin de 10.000 de euro. Pachetul promite resetarea ritmurilor circadiene prin tehnologie de ultimă generație și terapii de relaxare, scrie New York Post.

Programul de la Chenot Palace se desfășoară în camere special concepute, cu izolare fonică avansată și sisteme de iluminat programate. Acesta include și terapii precum crioterapia, menite să inducă starea de somn și refacerea organismului.

Hotelul, fondat în 1875, este cunoscut pentru programele sale dedicate sănătății și regenerării. Pe lângă sejururile exclusiviste, specialiștii oferă și recomandări gratuite pentru un somn mai bun acasă, cum ar fi evitarea luminilor puternice și a meselor grele înainte de culcare.

Situat pe malul pitoresc al lacului Lucerna, la aproximativ 45 de minute de Zurich și la opt ore de zbor de New York, acest resort wellness de cinci stele se adresează unei clientele extrem de bogate, dispuse să investească sume considerabile într-o transformare completă a sănătății.

Cu tarife care pornesc de la 10.000 de dolari pe săptămână, oaspeții de la Chenot Palace Weggis primesc un plan personalizat ce include o dietă strictă, ședințe de hidroterapie, masaje și diverse opțiuni suplimentare, de la terapie cu lumină roșie și perfuzii până la tratamente cu Botox.

„Nu îl văd ca pe un hotel. Îl văd ca pe spitalul viitorului”, a declarat pentru The Post dr. George Gaitanos, director operațional și științific al grupului Chenot.

Oameni din întreaga lume călătoresc pentru a se caza la acest spa medical. Printre oaspeți s-au numărat membri ai familiilor regale din Orientul Mijlociu și jucători profesioniști de tenis din Elveția, potrivit Condé Nast Traveler. Clienții din Statele Unite reprezintă al doilea cel mai mare grup de vizitatori.

Gaitanos a precizat că mulți dintre cei care ajung aici sunt deja preocupați de sănătate, iar americanii, în special, sunt „foarte în formă” și bine informați despre biohacking.

„Vor să-și optimizeze sănătatea”, a spus el.

Resortul dispune de o echipă extinsă: șase medici, cinci acupunctori, osteopați, fizioterapeuți, asistente medicale, terapeuți de masaj și personal tehnic, acoperind toate nevoile legate de sănătate și stare de bine ale oaspeților.

Potrivit lui Gaitanos, programul este un reset complet, care le permite vizitatorilor să se reîncarce și să plece mai sănătoși decât au sosit.

„Fiecare celulă este ca o baterie. În timp, ele ‘ruginesc’ și își pierd energia”, explică el. La Chenot, organismul este supus unui stres controlat, suficient pentru a stimula un plus de energie.

Metoda Chenot

Totul începe cu o consultație medicală și o serie de teste de diagnostic, pe baza cărora este construit un plan adaptat fiecărui oaspete.

Toți participanții urmează apoi o dietă vegană de 850 de calorii, dezvoltată împreună cu Facultatea de Medicină din Nottingham. Scopul este inducerea cetogenezei, astfel încât organismul să ardă grăsimi, menținând în același timp funcțiile cognitive. Hotelul a publicat chiar și e carte de bucate proprie, pentru ca beneficiile să poată fi continuate și acasă.

Urmează hidroterapia și împachetările cu nămol, care, potrivit lui Gaitanos, cresc temperatura centrală a corpului mai eficient decât o saună.

Hidroterapia este folosită de mult timp ca tratament alternativ pentru durere, rigiditate și afecțiuni precum artrita, fibromialgia sau chiar Parkinson.

A treia etapă a metodei Chenot include practici din medicina orientală, printre care și masajul zilnic.

Pe lângă acestea, oaspeții au acces la o gamă largă de tratamente de ultimă generație: perfuzii, terapie cu lumină, benzi de alergare antigravitaționale, IV-uri speciale, camere de altitudine, crioterapie și terapii bioenergetice.

Hotelul oferă disponibilitate inclusiv în ceea ce privește antrenori personali, iar activitățile includ tenis, yoga, plimbări ghidate, drumeții și înot în lac.

Tehnologie de ultimă generație

Unul dintre elementele preferate ale lui Gaitanos este laboratorul molecular, unde se extrage mRNA din sânge pentru a înțelege mai bine funcționarea organismului. Astfel pot fi evaluate inflamațiile silențioase, accelerarea îmbătrânirii, apărarea antioxidantă, echilibrul hormonal și procesele neurodegenerative.

El apreciază și benzile de alergare antigravitaționale, care reduc presiunea asupra articulațiilor, făcând alergarea mai ușoară.

„Este cel mai bun tratament anti-aging pe care îl am”, spune el, explicând că îi reduce greutatea resimțită cu aproximativ 40 de kilograme, permițându-i să alerge aproape la fel de repede ca în adolescență.

Cu antrenamente, dietă strictă și analize de sânge, Gaitanos recunoaște că acest loc nu este despre relaxare, ci despre recuperare.

„Relaxarea și recuperarea nu sunt același lucru. Relaxarea înseamnă că nu mai consum energie. Recuperarea înseamnă că adaug energie în corp”, explică el.

Scopul final este încetinirea procesului de îmbătrânire, nu doar pentru a trăi mai mult, ci pentru a trăi mai sănătos.

Asta nu înseamnă că aspectul exterior este neglijat. Chenot oferă și tratamente cosmetice, precum Botox, cerute de mulți oaspeți.

Desigur, toate acestea au un preț ridicat. Cel mai simplu program pornește de la 5.500 de franci elvețieni (aproximativ 6.275 de dolari) și nu include cazarea. Costul final poate crește semnificativ, în funcție de personalizări și tratamentele suplimentare alese.

Cu toate acestea, Gaitanos spune că resortul are mulți clienți fideli, unii revenind de mai multe ori pe an.

Cei pasionați de wellness pot apela și la celelalte locații Chenot Palace din Azerbaidjan, precum și la proprietățile Chenot din Italia, Muntenegru și Maroc.