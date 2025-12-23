Așa se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia. Povestea unei structuri naturale unice în lume

Lacurile din Parcul Național Laguna Yumurtalık din Adana, Turcia FOTO: Profimedia Images

Lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana, Turcia, se remarcă prin structurile lor naturale nealterate și prin formele spectaculoase care apar la suprafața apei.

Întinzându-se pe aproape 17.000 de hectare, Laguna Yumurtalık este o zonă umedă vastă, modelată de-a lungul timpului de sedimentele aluvionare aduse de râurile Seyhan și Ceyhan.

Aceste depuneri naturale au format treptat structura unică a lagunei, dând naștere lacurilor, zonelor umede și ecosistemelor sale fertile.

De-a lungul țărmurilor, pescuitul tradițional continuă, iar pescarii locali trăiesc și muncesc în armonie cu ciclurile naturale ale lagunei, menținând practici vechi de secole în interiorul limitelor protejate ale parcului național.

Împreună, aceste elemente conturează Laguna Yumurtalık ca un peisaj viu, în care apa, viața sălbatică și tradiția umană coexistă într-un echilibru delicat.