Spania, lovită de furtuni și inundații. Fenomenul meteo rar DANA are efecte dramatice: Orașe transformate în lacuri, gheață pe străzi

Ieri, Spania a fost lovită de furtuni extrem de severe, care au provocat inundații și grindină în mai multe provincii‑cheie ale țării. Acestea au reconfirmat forța imprevizibilă a unui fenomen meteorologic rar, DANA, cu efecte dramatice: grindină masivă, străzi inundate, trafic paralizat și agricultori afectați pe scară largă.

În fața acestor riscuri, autoritățile locale și meteorologii recomandă vigilență maximă și respectarea alertelor pentru siguranța cetățenilor.

Fenomenul DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) are loc când o celulă de aer rece izolată se contopește cu mase calde și umede din zona mediteraneană, generând ploi torențiale, grindină și instabilitate atmosferică intensă.

Aragón (Zaragoza și Tarazona): o supercelulă a provocat ploi abundente și grindină, cu precipitații de până la 100 mm în doar o oră în zona Tarazona, declanșând avertizări roșii de vreme severă. Străzile s-au transformat în rapide, iar autoritățile au organizat operațiuni de salvare pentru șoferii prinși în vehiculele aflate în albie.

Catalonia, Valencia și Murcia: AEMET a emis avertizări portocalii și galbene pentru ploi și grindină. Zone precum Barcelona și Tarragona au fost avertizate asupra unor ploi rapide de până la 50 litri pe m² într‑un interval scurt.

Costa del Sol (Málaga, Benalmádena, Torremolinos și Estepona): Au fost raportate străzi inundate, autovehicule abandonate și scurgeri periculoase în orașe. Aversele nocturne de până la 70 mm în 40 de minute au creat haos rutier și suspendări de școli și trafic public.

Sudul Spaniei—Andalusia (El Ejido, Almería, Granada): Grindină de dimensiunea ouălor și ploi abundente au distrus parbrizele mașinilor, au acoperit drumuri și au blocat traficul. Culturile agricole din Almería au fost avariate pe mii de hectare.

Salvatorii au intervenit în multe orașe pentru a evacua oameni din străzi inundate și chiar din vehicule surprinse de curenți puternici. În Zaragoza, unele persoane au fost găsite lipite de copaci sau blocând traficul rutier.

Pierderile în agricultură sunt deja semnificative: în Comunitatea Valencia și Almería, grindina și ploile au afectat complet culturile de citrice, fructe și legume pe suprafețe extinse—iar pagubele se ridică la milioane de euro.

