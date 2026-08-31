Bilanțul inundațiilor din Nepal a ajuns la 903 morți. Sute de victime neidentificate sunt îngropate în Chitwan

Cel puțin 900 de persoane au murit în Nepal în inundațiile fulgerătoare. FOTO: Getty Images

Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Nepal a ajuns la 903 morți, în timp ce peste 4.200 de persoane sunt în continuare date dispărute. În districtul Chitwan, autoritățile au reluat luni înhumarea victimelor neidentificate ale căror trupuri au fost aduse de ape la mal, iar pentru identificarea lor sunt prelevate probe ADN, scrie BBC.

Numărul persoanelor date dispărute în Nepal a crescut semnificativ, în timp ce operațiunile de salvare au intrat în a șasea zi.

Potrivit Autorității Naționale pentru Reducerea Riscului de Dezastre și Managementul Dezastrelor din Nepal, numărul persoanelor dispărute a ajuns la 4.247, față de 2.502, cât era bilanțul anunțat duminică.

Dintre persoanele dispărute, 3.655 sunt cetățeni nepalezi, 592 sunt cetățeni străini. Printre cei dați dispăruți se numără 933 de muncitori din sectorul hidroenergetic și 102 militari, polițiști și funcționari vamali nepalezi.

Zeci de trupuri sunt descoperite în fiecare zi, iar bilanțul oficial al morților din Nepal a ajuns la 903 persoane, față de 781, câte erau raportate duminică.

În Tibet, bilanțul victimelor este în prezent de 16 morți, potrivit presei de stat chineze, în timp ce alte 546 de persoane sunt date dispărute.

Lacul format în urma blocării unui curs de apă este „practic golit”, dar China avertizează asupra ploilor continue

Într-o actualizare publicată luni, presa de stat chineză a anunțat că lacul format în urma blocării unui curs de apă, apărut sâmbătă seară, „s-a golit în mod natural și este practic evacuat”. Totuși, autoritățile avertizează că în zona Gyirong vor continua „ploile persistente” până marți.

Un strat gros de mâl, care în unele locuri depășește un metru, a acoperit unele dintre cele mai afectate zone din Gyirong. Potrivit televiziunii de stat China Central Television, acest lucru crește semnificativ riscul ca oamenii să rămână prinși sub noroi.

Operațiunile de căutare și salvare continuă la punctul de trecere a frontierei. Pentru intervenții au fost mobilizați 117 pompieri și 13 câini de salvare. Potrivit televiziunii de stat, până acum au fost încheiate două runde de căutări.

Salvatorii și localnicii se bazează pe generatoare într-unul dintre cele mai afectate orașe

Rasuwa este una dintre cele mai grav afectate regiuni, iar în orașul Dhunche, locuitorii au acces la electricitate doar în anumite intervale și se bazează pe generatoare.

Drumurile care leagă capitala Kathmandu de Rasuwa au fost redeschise. Acestea sunt însă înguste și șerpuiesc prin munții din nordul Nepalului, fiind acoperite cu noroi, ceea ce îngreunează transportul ajutoarelor către zonele afectate.

La fiecare câteva minute pot fi auzite elicoptere survolând zona, în timp ce operațiunile de salvare continuă.

Satele din apropiere au fost înghițite de apele revărsate, iar numeroși oameni au rămas fără locuințe și trăiesc în tabere improvizate. Un localnic a declarat că aproape oricine este întrebat în această zonă cunoaște zeci de persoane care au murit.

Înhumările continuă în Chitwan pentru sute de victime neidentificate

Autoritățile din Chitwan, district aflat în aval de zona în care inundațiile au lovit pentru prima dată miercurea trecută, au reluat înhumarea victimelor neidentificate ale căror trupuri au fost aduse de ape la mal.

Oficialii prelevează probe ADN de la rămășițele victimelor, care vor fi ulterior comparate cu probe ADN ale membrilor familiilor, pentru a încerca să stabilească identitatea celor decedați.

Aproape 200 dintre cele 272 de trupuri au fost îngropate duminică, iar autoritățile speră să finalizeze luni înhumarea celor rămase.

Autoritățile din Chitwan au anunțat anterior că multe dintre trupuri au fost aduse de ape într-o stare care face identificarea extrem de dificilă. Poliția nepaleză spune că fiecare înhumare va fi documentată corespunzător. La locul fiecărui mormânt vor fi înscrise numere de identificare, iar autoritățile vor păstra probe ADN, rapoarte post-mortem și de autopsie, precum și orice alte informații disponibile care ar putea ajuta la identificarea victimelor.