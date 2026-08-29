Scade riscul unor noi inundații în Tibet. Lacul format după viitură s-a retras aproape complet

2 minute de citit Publicat la 20:55 29 Aug 2026 Modificat la 21:06 29 Aug 2026

Cel puțin 626 de persoane au murit în Nepal în inundațiile fulgerătoare. FOTO: Getty Images

Echipele de salvare s-au confruntat sâmbătă cu condiții dificile în timp ce înaintau spre zona devastată de o alunecare de teren în Tibet (sud-vestul Chinei), însă apa din lacul de acumulare format în urma viiturii, care reprezenta o amenințare, s-a resorbit „aproape complet”, potrivit relatărilor din presa de stat chineză, informează AFP, citată de Agerpres.

Un val masiv de apă, noroi și dărâmături s-a revărsat miercuri peste importantul punct de frontieră chinez Gyirong, situat la o altitudine de 1.830 de metri, la granița cu Nepalul, o țară, de asemenea, grav afectată de acel dezastru natural.

Bilanțul provizoriu al victimelor pe partea chineză indică șapte morți și 554 de persoane dispărute, a anunțat sâmbătă agenția de presă Xinhua. Agenția chineză nu a precizat numărul victimelor străine, dar relatase anterior că 260 de cetățeni străini erau dați dispăruți.

Potrivit bilanțurilor oficiale provizorii din ambele țări, un număr total de 682 de cadavre - 675 în Nepal și 7 în teritoriul autonom Tibet din China - au fost exhumate începând de miercuri din stratul gros de noroi și resturi provenite de la clădiri, drumuri, poduri și șantiere distruse de viitură.

Șapte trupuri neînsuflețite, care au fost găsite la zeci de kilometri în aval, în nordul Indiei, aflate în curs de identificare, s-ar putea adăuga bilanțului victimelor acestei catastrofe.

Experții și oamenii de știință au pus acest dezastru pe seama prăbușirii unui ghețar masiv. Evenimentul a cauzat totodată formarea unei mari acumulări de apă în amonte de punctul de trecere a frontierei Gyirong, generând riscul ca acel baraj natural să cedeze brusc și să pună în pericol echipele de salvare aflate în aval.

Însă lacul prezintă de acum o „scurgere naturală normală”, iar obstacolul care reținea apa a fost „aproape complet îndepărtat”, a relatat sâmbătă seară agenția de presă Xinhua, citând Ministerul Resurselor de Apă din China.

Suprafața lacului, situat în apropierea confluenței râurilor Chhochen Khola și Purepu Tsangpo, s-a redus cu 21.000 de metri pătrați în intervalul joi-sâmbătă, potrivit postului public de televiziune CCTV, ceea ce indică o scădere a volumului de apă.

Dispozitivele de monitorizare, inclusiv prin utilizarea dronelor, rămân active pentru a detecta eventualele pericole și, dacă va fi necesar, pentru a avertiza echipele de salvare care lucrează în aval.

În prezent, un număr total de 2.141 de salvatori se află la fața locului, a relatat agenția Xinhua.

Potrivit agenției chineze, puțin peste 500 de salvatori au reușit să ajungă în centrul zonei afectate de dezastru, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong.

Eforturile de salvare sunt în continuare îngreunate de ploaie, de drumurile de acces blocate și de terenul accidentat. Pompierii, militarii și civilii sunt nevoiți să parcurgă trasee montane periculoase.

Postul public de televiziune CCTV a difuzat imagini cu pompieri echipați cu căști de protecție traversând un torent în bărci pneumatice sau fiind transportați pe malul opus, pe rând, cu ajutorul unei drone puternice.

De asemenea, CCTV a prezentat imagini cu excavatoare și buldozere care încercau să curețe căile de acces, precum și cu salvatori însoțiți de generatoare și echipamente temporare de telecomunicații, în timp ce elaborau o strategie pentru a înainta în perimetrul zonei afectate.

Serviciile meteorologice prognozează ploi slabe sau moderate în cea mai mare parte a zonei, până duminică.