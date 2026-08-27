Un nou val de inundații ar putea lovi China și Nepal după dezastrul de la graniță. Un lac s-a format în zonă

Imagine cu inundațiile din Nepal. Foto: Profimedia Images

Autorităţile chineze au avertizat joi cu privire la riscul unor noi inundaţii în urma unei alunecări de teren devastatoare, care s-a produs miercuri la graniţa dintre Tibet şi Nepal, informează DPA, citată de Agerpres. Și autoritățile nepaleze avertizează locuitorii cu privire la un nou val potențial de inundații, potrivit BBC.

Citând Ministerul Resurselor de Apă, televiziunea de stat chineză (CCTV) a relatat joi că un lac s-a format la gura de vărsare a unui râu, pe partea nepaleză, şi că există riscul ruperii unui baraj natural.

Două milioane de metri cubi de apă s-au acumulat deja în noul lac, existând posibilitatea ca volumul să crească cu încă 3 milioane de metri cubi. S-a raportat, de asemenea, că lacul nou format a început deja să se reverse.

Televiziunea de stat chineză a difuzat imagini aeriene cu lacul respectiv. Se pare că acesta este situat în apropierea punctului de frontieră Gyirong - distrus complet de viitură -, însă se află pe teritoriul Nepalului.

Autorităţile continuă să monitorizeze situaţia şi să efectueze evaluări.

Acest risc sporit vine să complice şi mai mult operaţiunile de salvare, deja dificile, din zona muntoasă. În urma inundaţiilor, echipele de salvare din China au reuşit iniţial să ajungă la punctul de frontieră Gyirong, izolat din cauza cantităţilor imense de noroi, doar pe calea aerului sau după parcurgerea unor trasee rutiere lungi.