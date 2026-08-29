De ce refuză Nepalul ajutorul echipelor străine de salvare. Numărul morților a ajuns la 626, sute de victime nu mai pot fi identificate

Cel puțin 626 de persoane au murit în Nepal în inundațiile fulgerătoare. FOTO: Getty Images

Nepalul refuză ajutorul echipelor străine de căutare și salvare după inundațiile devastatoare care au lovit țara, scrie Reuters. Între timp, bilanțul tragediei a ajuns la 626 de morți și 2.426 de persoane dispărute, potrivit Autorității Naționale pentru Reducerea Riscului de Dezastre și Managementul Dezastrelor din Nepal (NDRRMA). Coreea de Sud anunță că negociază în continuare cu autoritățile nepaleze pentru a putea interveni, după ce mai multe țări s-au oferit să trimită echipe de salvare.

Nepalul nu are nevoie, deocamdată, de asistență străină pentru operațiunile de căutare și salvare desfășurate după viitura devastatoare care a măturat mai multe localități miercuri, a transmis Ministerul nepalez de Externe, în ciuda ofertelor venite din partea mai multor țări care au cetățeni dați dispăruți.

Inundațiile au afectat inclusiv districtul Rasuwa, aflat în apropierea frontierei cu China, unde localități întregi au fost distruse, iar mai multe centrale hidroelectrice au fost avariate.

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Potrivit celui mai recent bilanț al NDRRMA, 626 de persoane au murit, iar alte 2.426 sunt date dispărute în urma dezastrului.

Sute de cetățeni străini sunt în continuare dați dispăruți, inclusiv din Coreea de Sud. Autoritățile de la Seul au anunțat că au trimis deja o echipă de intervenție în Nepal și că intenționează să trimită și o echipă specializată în ajutor umanitar în caz de dezastre.

Ministerul nepalez de Externe a precizat însă că, deocamdată, operațiunile de salvare sunt gestionate de autoritățile locale.

"Oferta de ajutor este firească. Agențiile noastre de securitate desfășoară operațiunile de căutare și salvare. Pentru moment, nu avem nevoie de un astfel de ajutor", a declarat vineri Lok Bahadur Chhetri, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

Potrivit publicației Kathmandu Post, India, China, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka și Bangladesh au cerut guvernului nepalez să permită echipelor lor de căutare și salvare să participe la operațiuni.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat că Nepalul a indicat că, în acest moment, nu intenționează să accepte echipe străine de salvare. "Coreea de Sud va continua să negocieze cu Nepalul în această privință", a transmis ministerul sud-coreean.

Seulul a promis un ajutor umanitar în valoare de un milion de dolari, care va fi acordat prin intermediul organizațiilor internaționale, a anunțat ministrul sud-coreean de Externe pe platforma X. Nouă cetățeni sud-coreeni care lucrau la o centrală hidroelectrică erau dați dispăruți, iar alți zece rămăseseră blocați, potrivit autorităților de la Seul.

De ce nu acceptă Nepalul ajutorul oferit

Dinesh Bhattarai, fost ambasador al Nepalului la Organizația Națiunilor Unite, la Geneva, a declarat că reticența guvernului de la Kathmandu de a accepta echipe străine de căutare și salvare ar putea avea legătură cu amplasarea districtului Rasuwa, aflat la granița cu regiunea Tibet, deosebit de sensibilă pentru Beijing.

Nepalul a trebuit mult timp să mențină un echilibru diplomatic delicat în relația cu mult mai puternicul său vecin, China.

"Este posibil să fi luat în calcul sensibilitatea zonei și să fi decis să nu accepte echipe străine", a declarat Bhattarai pentru Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului nepalez de Externe, Lok Bahadur Chhetri, a respins însă această explicație și a spus că decizia nu are nicio legătură cu sensibilitățile Chinei, ci cu faptul că echipele nepaleze de salvare gestionează operațiunile.

Premierul chinez Li Qiang, al doilea oficial ca rang din China, a vizitat joi după-amiază zona afectată de dezastru din Gyirong, a relatat vineri agenția de stat Xinhua. "Atât timp cât există chiar și cea mai mică speranță, trebuie depus cel mai mare efort", a declarat Li, potrivit Xinhua.

Premierul chinez a cerut, de asemenea, conducerii operațiunilor de salvare să „consolideze coordonarea și comunicarea în situațiile de urgență care implică cetățeni străini sau părți străine” și să colaboreze cu autoritățile străine pentru identificarea persoanelor dispărute și gestionarea consecințelor dezastrului.

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta motivele pentru care Nepalul refuză asistența străină pentru operațiunile de căutare și salvare.

Presa de stat chineză a relatat că președintele Xi Jinping a transmis vineri condoleanțe președintelui Nepalului.

Sute de victime nu mai pot fi identificate

Amploarea tragediei este evidențiată și de dificultățile întâmpinate în identificarea victimelor. Oficialii din districtul Chitwan, în zona sud-centrală Terai a Nepalului, au anunțat că, din cele 233 de trupuri recuperate până acum în urma inundațiilor, doar patru au fost identificate.

"Trupurile și rămășițele colectate din unitățile medicale și de pe malurile râurilor sunt într-o stare avansată de descompunere și nu mai pot fi identificate", a transmis Biroul de Administrație al Districtului Chitwan.

Celelalte 229 de trupuri sunt păstrate în centre speciale și în unități medicale, în timp ce autoritățile continuă să recolteze și să înregistreze probe ADN pentru identificarea victimelor.