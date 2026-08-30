Bilanțul inundațiilor din Nepal a ajuns la 734 de morți. China avertizează că un nou lac-barieră s-a format după o alunecare de teren

Bilanțul inundațiilor devastatoare din Nepal a ajuns la 734 de morți, iar autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut.. FOTO: Profimedia Images

Bilanțul inundațiilor devastatoare din Nepal a ajuns la 734 de morți, iar autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut. În regiunea Tibet, presa de stat chineză anunță formarea unui nou lac-barieră după o alunecare de teren, în timp ce echipele de intervenție din apropierea frontierei cu Nepalul au fost retrase temporar într-o zonă sigură. Experții se tem că un nou val de inundații ar putea avea consecințe grave chiar dacă ar fi mai mic decât primul, scrie BBC.

Un expert în inundații avertizează că principala preocupare imediată în Nepal și Tibet este reprezentată de noile riscuri create de viiturile rapide.

Jeff Da Costa, cercetător în domeniul sistemelor de avertizare timpurie pentru inundații și al riscului de dezastre la Universitatea din Reading, a declarat că resturile și materialele transportate de dezastru au blocat cursurile unor râuri și au dus la formarea unor noi lacuri în amonte. "Un al doilea val de inundații nu trebuie să fie la fel de mare ca primul pentru a provoca efecte grave", a explicat însă cercetătorul.

Da Costa spune că monitorizarea modului în care se modifică lacurile și barajele naturale din zonă, precum și identificarea locurilor în care acestea s-ar putea rupe, "contează enorm acum" Cercetătorul subliniază, de asemenea, că este esențial ca China și Nepal să facă schimb de informații privind monitorizarea situației, deoarece ceea ce se întâmplă în amonte poate afecta foarte rapid populația aflată de cealaltă parte a frontierei. "Informația trebuie să circule la fel de rapid și să ducă la decizii practice pe teren", a adăugat Da Costa.

Schimbările climatice reprezintă, de asemenea, un element important al contextului în care s-a produs dezastrul, spune cercetătorul. Încălzirea globală modifică ghețarii, permafrostul și stabilitatea versanților din zona Himalaya.

Da Costa atrage însă atenția că dezastrul nu poate fi atribuit direct schimbărilor climatice fără o analiză suplimentară.

China monitorizează un nou lac-barieră

Echipele de salvare aflate în apropierea frontierei tibetane au fost mutate într-o zonă sigură după ce o dronă de monitorizare a identificat o nouă alunecare de teren, care s-ar fi produs la aproximativ 2,8 kilometri în aval de lacul-barieră existent, pe râul Pruqpu Qiang Zangbu.

Potrivit informațiilor publicate de presa de stat chineză, care citează Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență din China, o dronă de supraveghere a detectat o alunecare de teren în aval de un lac format în urma acumulării de roci, pământ și alte materiale.

În urma alunecării s-a format acum un al doilea lac-barieră. Aceste acumulări de apă sunt în prezent evaluate de experți, potrivit informațiilor difuzate de televiziunea de stat chineză.

Temerile privind o nouă inundație provocată de lac au generat deja panică de ambele părți ale frontierei la începutul acestei săptămâni. Vineri, gheața și zăpada desprinse de pe munte au căzut în lac și au provocat revărsarea acestuia.

De atunci, experții chinezi monitorizează nivelul apei și au instalat puncte de observație pentru a putea da alarma în cazul în care lacul se revarsă din nou.

Lacul-barieră existent, format în urma viiturilor rapide, se golise în mod natural, după ce autoritățile s-au temut că ar putea provoca noi inundații.

Ministerul chinez pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a mobilizat rapid experți pentru evaluarea situației, iar echipele de salvare aflate în apropierea portului Gyirong au fost mutate într-o zonă sigură, potrivit presei de stat.

Aproape 20.000 de membri ai forțelor de securitate participă la operațiunile de salvare

Agenția pentru gestionarea dezastrelor din Nepal a anunțat că bilanțul morților a ajuns la 734, față de 675 de victime raportate cu o zi înainte.

În ultima oră, Poliția din Nepal a confirmat, de asemenea, că 734 de trupuri au fost recuperate în urma dezastrului.

Autoritățile nepaleze au raportat până acum 2.498 de persoane dispărute, în timp ce 8.186 de oameni au fost salvați.

Numărul persoanelor rănite este de 242, inclusiv victime care au fost deja externate din spitale.

În operațiunile de căutare și salvare sunt implicați în prezent 19.895 de membri ai forțelor de securitate. Autoritățile continuă intervențiile în zonele afectate, în timp ce monitorizarea lacurilor-barieră din Tibet rămâne o prioritate pentru prevenirea unor noi inundații.