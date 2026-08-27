"Salvat de un mango". Cum a supraviețuit un muncitor nepalez viiturii devastatoare care a măturat totul în cale

Imagine cu inundațiile din Nepal. Foto: Captură X

Muncitorul nepalez Bibek Kumal săpa miercuri o groapă pentru amenajarea unei toalete lângă o casă nou construită, când un zid de apă, noroi și pietre s-a năpustit asupra zonei, măturând totul în cale. A scăpat ca prin minune de viitura mortală, după ce a rămas blocat într-un mango, scrie Reuters.Noul bilanț al victimelor indică 270 de morți și peste 1.300 de persoane date dispărute.

Kumal, în vârstă de 24 de ani, lucra în Bidur, în aval de districtul Rasuwa, una dintre cele mai grav afectate zone, în apropierea graniței himalayene a Nepalului cu regiunea Tibet din China, când a auzit un șuierat. Cei patru colegi ai săi, aflați deasupra gropii adânci de aproximativ 1,5 metri, au strigat la el să iasă și să fugă.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey?? (@ravipandey2643) August 26, 2026

Când a reușit să iasă din groapă, colegii săi fugiseră deja.

"Am început să alerg. Apoi un zid de apă a venit cu o forță uriașă, ca și cum ar fi fost un cutremur" a povestit Kumal de pe patul său din Centrul Național de Traumă din Kathmandu, în timp ce fratele său, Dinesh, stătea lângă el.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey?? (@ravipandey2643) August 26, 2026

Viitura l-a purtat în aval printre noroi și resturi. "Din fericire, am rămas blocat într-un copac de mango", a spus el. "Dacă nu ar fi fost copacul de mango, aș fi fost luat de ape și aș fi murit."

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Kumal a povestit că, în timp ce se ținea de copacul de mango, a privit cum casa la care lucra a dispărut.

Ulterior, polițiștii au ajuns la el și l-au salvat. A suferit răni la piciorul drept, după ce a fost lovit mai întâi de apă și apoi de o piatră de mari dimensiuni. Casa sa, aflată într-o altă zonă, nu a fost afectată, a spus el.

NEPAL FLOOD: HORRIFIC AERIAL VIEW



A horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the devastating floods in Nepal.



The scale of destruction is terrifying. pic.twitter.com/QEKqMtZ1gi — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 26, 2026

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe partea chineză a graniței au arătat numeroase persoane fugind înainte ca un val de pietre, noroi și apă să distrugă clădiri și vehicule și să provoace numeroase victime.

Alți trei oameni răniți în urma viiturii erau tratați în același spital cu Kumal, în timp ce tot mai multe persoane erau transportate către capitala Kathmandu.

Following devastating flash floods in Nepal today, 19 bridges and 40km of roads have been washed away. 13 hydropower projects are damaged and over 200 trucks were swept away. India and China have offered assistance, and Nepal's government is calling on NGOs for rescue and relief. pic.twitter.com/5UKwOcDXkp — محمد Al-Shuaibi (@mmhhff2024) August 26, 2026

În afara spitalului, rude, prieteni, persoane venite să ofere sprijin și curioși s-au adunat în micul complex al Centrului de Traumă.

Viiturile rapide au provocat moartea a cel puțin 270 de persoane, iar 800 de oameni, inclusiv numeroși cetățeni străini, sunt dați dispăruți în urma unuia dintre cele mai grave dezastre naturale din Nepal.

Nepalul, o țară predominant muntoasă, se confruntă în fiecare sezon musonic cu inundații și alunecări de teren mortale și este expus și altor dezastre naturale. În adolescență, Kumal a supraviețuit cutremurului devastator din 2015, în urma căruia aproape 9.000 de oameni și-au pierdut viața.

În patul de spital aflat vizavi de el, Rihana Lamichhane, în vârstă de 11 ani, a scăpat la limită din calea viiturii.

"Eram la școală. Au închis școala din cauza acestui incident și ne-au spus să mergem acasă", a povestit ea. "În timp ce traversam râul, dintr-odată apa a venit cu o forță uriașă."

Fata a suferit răni la piept și la picior, dar a spus: "Sunt fericită că sunt în siguranță. Nu am nicio idee ce s-a întâmplat cu prietenii mei."

Mama ei, Rita, a spus că s-a grăbit să își găsească fiica după ce a primit un telefon de la un prieten. "Sunt fericită că fiica mea nu a pățit nimic grav", a spus ea.