PSD vrea să interzică, pentru doi ani, listarea la bursă a companiilor de stat profitabile. Grindeanu: „Luni depunem proiectul de lege”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, 17 aprilie 2025. Sursa foto: PSD via Facebook

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD va depune luni, în Parlament, un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile. Anunțul său vine la doar o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în sedința de Guvern propunerile de restructurarare a companiilor de stat, după o analiză care a durat câteva luni și la care au participat și miniștri social-democrați.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.”, a afirmat liderul PSD.

Social democrații susțin că nu au aprobat listarea companiilor de stat în ședințele de analiză

„A apărut surprinzător lista, în sedința de Guvern, cea a companiilor care ar trebui listate (n.r. la bursă). În nota de informare sunt și fraze mincinoase, pentru că acolo se spune că în comitetul de reformă ținut cu o zi înainte (unde au participat și reprezentanți PSD) s-ar fi obținut o aprobare de principiu asupra acestei liste. Fals! Nu am discutat așa ceva. Am discutat doar lista referitoare la restructurări. (...)

Apare acolo CEC Bank și sunt foarte curios dacă a existat vreo consultare cu autoritatea publică tutelară, și anume Ministerul Finanțelor Publice. Pentru că în cazurile unde Secretariatul General al Guvernului este autoritate tutelară, la Transgaz, Transelectrica, nu am avut nicio discuție pe acest subiect despre vreo potențială listare a lor, și nici companiile în mod direct. Am vorbit și cu colegii miniștri PSD, nici ei nu au avut astfel de discuții. Deci a spune că există o probare formală este o minciună astăzi.”, a precizat, vineri, Radu Oprea.

Ce prevede proiectul de lege al PSD

Potrivit proiectului, consultat de Antena 3 CNN, actul normativ modifică Legea nr. 173/2020 privind protejarea intereselor naționale în activitatea economică și introduce restricții extinse privind înstrăinarea participațiilor statului.

Astfel, până la 31 decembrie 2027, ar urma să fie interzisă vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii și societăți naționale, instituții de credit și orice alte societăți unde statul este acționar, indiferent de pondere.

Proiectul prevede însă și excepții:

companiile care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutiv;

societățile aflate în insolvență;

participațiile cu o valoare mai mică de 5 milioane de lei.

De asemenea, sunt suspendate toate operațiunile de vânzare aflate în derulare, iar legislația privind privatizarea ar urma să fie suspendată pe perioada aplicării noilor prevederi.

În cazul companiilor din domenii strategice — resurse naturale, energie, infrastructură sau apărare — eventualele vânzări ar fi permise doar dacă statul păstrează cel puțin 50% plus una dintre acțiunile cu drept de vot.

Lista companiilor de stat eligibile pentru listare la bursă

Anunțul lui Grindeanu vine la doar o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în Guvern o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat.

Aceasta a subliniat că nu există încă o decizie politică, ci doar o analiză preliminară realizată împreună cu specialiști din domeniu.

„E o propunere, este o listă doar pentru explorare, nu avem o decizie, o asumare politică. Pentru a face pasul următor este nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a explicat vicepremierul.

Printre companiile analizate pentru listare se numără:

CEC Bank

Compania Națională Aeroporturi București

Administrația Porturilor Maritime Constanța

Societatea Națională a Sării (Salrom)

Loteria Română

Imprimeria Națională

Poșta Română

Pentru majoritatea, ar fi necesară o perioadă de pregătire de 6 până la 12 luni, iar unele listări ar implica oferte mixte sau vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea.

Totodată, în cadrul jalonului din PNRR, Guvernul are în vedere restructurarea unor companii precum Electrocentrale Group, Tipografica CFR și Telecomunicații CFR.

Oana Gheorghiu susține că miniștri PSD cunoșteau concluziile prezentate joi despre companiile de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat, joi seara, că analiza privind listarea companiilor de stat a fost realizată în ultimele luni cu participarea tuturor partidelor din coaliția de guvernare, inclusiv a miniștrilor PSD.

„Cât despre listarea la bursă: orice companie listată generează transparență, elimină cheltuielile necontrolate și impune obligația publicării situațiilor financiare clare. Listarea nu înseamnă pierderea controlului exercitat de stat. Înseamnă că statul rămâne acționar majoritar, dar nu mai poate ascunde ineficiența. Tocmai asta deranjează.

Ca să fim cât mai clari: deciziile pe marginea recomandărilor de acțiune nu au fost luate de Oana Gheorghiu sau de Ilie Bolojan pe persoană fizică. Ele au fost concluziile ședințelor de analiză din ultimele 5 luni, ședințe la care au participat reprezentanții tuturor partidelor politice aflate în Guvern, la nivel de viceprim-ministru, ministru și secretar de stat.

Dacă există politicieni care se declară astăzi surprinși de concluziile la care am ajuns împreună, am toată disponibilitatea să publicăm deschis calendarul tuturor ședințelor de lucru, lista participanților din partea tuturor partidelor din arcul de guvernare și comunicările scrise.”

Bolojan, despre companiile de stat profitabile: „Statul va rămâne acţionar majoritar”

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a subliniat premierul Bolojan.