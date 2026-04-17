Bolojan spune că PSD n-a avut „obiecții” când s-a discutat despre vânzarea unor acțiuni la companii de stat: „Am întrebat în ședință”

Premierul Ilie Bolojan alături de reprezentanții PSD în Guvern, la ultima ședință de guvern în care a fost adoptat raportul privind vânzarea unor acțiuni la companii de stat. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a răspuns, vineri, într-un interviu la Radio România Actualități despre acuzații PSD în legătură cu vânzarea unor pachete de acțiuni la companii de stat. Premierul spune că raportul prezentat de vicepremierul Oana Gheorghiu a fost discutat în ultima ședință de guvern și că „nu au fost obiecții”. Acesta a mai precizat că măsura este prinsă în programul de guvernare al Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

„Toată această vânzare de pachete ține de programul de guvernare, e trecut acolo, de discuțiile avute pe parcursul acestor luni, inclusiv raportul prezentat de doamna vice-priministru a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanții tuturor partidelor. A fost o informare în ședința de guvern, iar la întrebarea dacă sunt rezerve nu a fost nicio rezervă și a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Se speculează din punct de vedere politic. Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”, a declarat premierul.

Acesta susține că vânzarea unor pachete minoritare va duce la o mai bună administrare a companiilor.

„E vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în așa fel încât statul să rămână majoritar pentru că unele sunt companii strategice. Ce rezolvă vânzarea de acțiuni: noi avem o piață de capital restrânsă, și pentru a dezvolta piața de capital înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru bugetul de stat”, a declarat Bolojan.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD va depune luni, în Parlament, un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile. Anunțul său vine la doar o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în sedința de Guvern propunerile de restructurarare a companiilor de stat, după o analiză care a durat câteva luni și la care au participat și miniștri social-democrați.

Printre companiile analizate pentru listare se numără:

CEC Bank

Compania Națională Aeroporturi București

Administrația Porturilor Maritime Constanța

Societatea Națională a Sării (Salrom)

Loteria Română

Imprimeria Națională

Poșta Română.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat, joi seara, că analiza privind listarea companiilor de stat a fost realizată în ultimele luni cu participarea tuturor partidelor din coaliția de guvernare, inclusiv a miniștrilor PSD.