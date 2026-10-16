Luca Niculescu răspunde reproșurilor că va conduce un „guvern PSD-Nicușor Dan”: „E un guvern al României. Va funcționa ca o echipă”

Votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți. Foto: captură Antena 3 CNN

Premierul desemnat Luca Niculescu și ministrul propus la Educație, Sorin Costreie, au fost surprinși în această seară în timp ce plecau de la un restaurant din cartierul Primăverii din București. Întrebat ce le răspunde celor care îi reproșează că va conduce „un guvern PSD-Nicușor Dan”, Luca Niculescu a spus că „guvernul va fi al României” și a atras atenția că el a invitat mai multe partide din fosta coaliție să i se alăture, dar doar PSD și-a asumat această responsabilitate.

„Guvernul va fi al României. Chiar dacă sunt miniștrii din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare, invitația a fost lansată, după cum știți, mai multor partide, chiar dacă sunt tehnicieni și experți, cum este domnul ministru Sorin Costreie, va funcționa ca o singură echipă”, a spus Luca Niculescu când a fost întrebat ce le răspunde celor care susțin că va fi premierului unui „guvern PSDan”.

Premierul desemnat a mai spus că le mulțumește tuturor parlamentarilor care înțeleg că această criză politică nu mai poate fi prelungită.

„Eu le mulțumesc tuturor parlamentarilor care înțeleg că situația este foarte gravă, că avem nevoie de un Guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent, de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget și sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus”, a mai spus Luca Niculescu.

La finalul negocierilor cu liderii partidelor, PSD a decis să intre cu 12 miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare joi în Parlament, iar votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți. USR a anunțat că va vota împotriva Guvernului Niculescu.