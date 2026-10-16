Ce spune Ilie Bolojan despre miniștrii PSD propuși în Guvernul Niculescu: „Nu cred că lupul își schimbă năravul”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit, vineri seară, despre miniștrii propuși din Guvernul Niculescu. „La ce vă așteptați de la PSD?”, a întrebat el, subliniind că „nu am speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul. Nu cred în asta”.

„Acest guvern, dacă va trece, este un guvern bazat pe deciziile președintelui, care l-a nominalizat pe Luca Niculescu premier, și pe deciziile PSD de a intra în guvern și de a face propunerile de miniștri. Deci și le asumă.

Eu am lucrat cu o parte din cei nominalizați, caut să fiu mereu un om corect. La ce vă așteptați de la PSD? Vă gândeați că Olguța Vasilescu o să o propună pe Chiș la Justiție sau pe Marinescu? Că l-ar propune pe Mureșan sau pe Manda? Astea sunt rezervele, resursele umane pe care le are PSD. Nu am alte așteptări.

Nu mă apuc acum să desființez persoane cu care am lucrat doar pentru că sunt într-o altă ipostază. Eu personal nu am speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul. Nu cred în asta.

Premierul are o anumită autoritate. Este dependent de ministerele-cheie. Dacă niște ministere avizatoare, precum Ministerul Justiției, sunt gestionate de alte partide, este o cheie de control pentru premier. Nu va fi o perioadă comodă”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, a depus, joi programul de guvernare și lista miniștrilor. În componența viitorului guvern se află miniștrii PSD și independenți. Luca Niculescu a ales doi miniștri delegați pe lângă cei de resort: unul la Educație, pentru Învățământ Preuniversitar și unul la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială.

Ulterior, el a spus că echipa de miniștri pe care a depus-o în parlament „este mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm”. „Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România”

El a spus, joi, la Observator, Antena 1, că deși PNL și UDMR au decis să nu intre la guvernare, vor vota totuși pentru guvernul majoritar PSD. Premierul desemnat a adăugat că și-ar fi dorit o formulă de guvernare cu mai multe partide, dar este optimist că liderii politici înțeleg că această criză politică nu mai poate continua și guvernul trebuie să fie unul stabil, nu unul de sacrificiu pentru o perioadă de „două-trei săptămâni sau două luni”.

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, miercuri seară, după ce PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu şi a propus 11 miniştri, că partidul său nu va vota acest cabinet şi i-a acuzat pe social-democraţi că se întorc "cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat".

Tot miercuri, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul va vota Guvernul Luca Niculescu. Totodată, în ședința de miercuri s-a decis ca PNL să fie în opoziție și să se încheie un acord cu premierul desemnat pe problemele importante ale României.

Marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că partidul său va vota Guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, dar și că va semna un acord de susținere cu premierul.