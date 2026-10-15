DOCUMENT. Ce scrie în programul de guvernare depus de Niculescu: fără taxe noi, pensii indexate și eliminarea CASS pentru mame

7 minute de citit Publicat la 20:27 15 Oct 2026 Modificat la 20:30 15 Oct 2026

Votul de învestitură va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi seara, în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. În ceea ce privește măsurile economice, Guvernul Niculescu își propune să indexeze pensiile din 2027, să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri și să scutească de plata CASS mamele și veteranii de război. De asemenea, potrivit programului de guvernare, viitorul Guvern va realiza reforma impozitării proprietăților, va menține cota unică și va pregăti o nouă lege a salarizării bugetarilor.

Documentul depus de Luca Niculescu în Parlament poate fi citit AICI.

Potrivit programului de guvernare, ținta de deficit bugetar pentru anul 2027 este de 5,2% din PIB, urmând să scadă la 3,2% în 2029 și sub 3% în 2030.

Guvernul Niculescu estimează o creștere economică de 2,2% în 2027 și de 2,4% în 2028.

La finalul anului 2027, inflația ar urma să scadă la 3,4%.

Guvernul își propune o stabilizare a datoriei publice la sub 64% din PIB.

Ce se întâmplă cu taxele și impozitele în 2027

Potrivit programului de guvernare nu vor exista noi taxe și impozite în 2027. Guvernul Niculescu vrea să păstreze cota unică, să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri și o colectare mai bună a TVA-ului, România având cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană.

Iată măsurile principale:

1. Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

IMCA va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027;

Guvernul se angajează să nu amâne eliminarea;

Argumentul este că impozitul afectează investițiile și competitivitatea companiilor;

2. Reforma impozitului pe proprietate

Impozitarea proprietăților va trece gradual la valoarea de piață;

Reforma trebuie realizată până la finalul procesului de consolidare fiscală;

Documentul nu precizează cât vor crește sau scădea impozitele pentru proprietari;

Important de menționat este că Guvernul Niculescu nu se angajează că impozitele pe locuințe vor rămâne la nivelul actual.

3. Cota unică rămâne

Guvernul își asumă menținerea principiului cotei unice;

Nu este prevăzută introducerea impozitării progresive a veniturilor;

Sunt analizate facilitățile și scutirile fiscale existente;

4. TVA

Guvernul urmărește îmbunătățirea colectării TVA: România pierde aproximativ 30% din TVA;

Sunt promise rambursări mai rapide pentru firmele corecte;

Nu este anunțată o nouă majorare generală a TVA;

5. Accize

Este prevăzută adaptarea accizelor, cu un calendar predictibil și extinderea bazei de impozitare;

Nu sunt precizate noile niveluri;

Compensarea accizei la motorina utilizată în agricultură continuă;

Pentru transportul rutier comercial este propus un mecanism permanent de compensare;

6. O nouă taxă pentru transferul activelor în străinătate

Guvernul propune, în programul depus în Parlament, introducerea unui mecanism de impozitare la ieșire (exit tax). Acesta vizează câștigurile de valoare generate în România înainte ca activele, rezidența fiscală sau activitatea economică să fie transferate în alte jurisdicții.

7. Scutiri de CASS

Guvernul propune scutirea de CASS pentru mamele care au copii sub doi ani în îngrijire și pentru veteranii de război. Aceste excepții sunt însă condiționate de identificarea resurselor bugetare și a unor măsuri compensatorii.

Pensiile vor fi indexate în 2027. Luca Niculescu nu spune cu cât

Potrivit documentului menționat, Guvernul Niculescu se angajează să indexeze pensiile în anul 2027.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, scrie în programul de guvernare.

Însă, nu este precizat procentul indexării și nici data de la care măsura va fi adoptată.

În programul de guvernare scrie însă că majorarea trebuie să țină cont de țintele de deficit și este acordată o atenția specială pensionarilor cu pensii mici.

Așadar, Guvernul propune măsuri de sprijin pentru persoanele afectate de inflație și de facturile la energie. Ajutoarele vor fi acordate în funcție de venituri și nevoi, vor fi temporare și, cel mai important condiționate de resursele bugetare. În programul de guvernare nu sunt menționate sume concrete.

Programul de guvernare abordează și problema dosarelor de pensii. Astfel, Guvernul Niculescu își propune:

Reducerea cu 50% a dosarelor de pensie restante până în iunie 2027;

Introducerea cuponului electronic de pensie;

Digitalizarea arhivelor Casei Naționale de Pensii;

Guvernul Niculescu vrea o nouă lege a salarizării unitare

Guvernul promite un mecanism predictibil de actualizare a salariului minim. Astfel, actualizarea se face într-un ciclu de 12 luni și decizia va ține cont de indicatorii economici.

Programul de guvernare prevede și că vor avea loc consultări cu patronatele și sindicatele. Nici în acest caz nu este prevăzută o sumă concretă pentru salariul minim din 2027.

De asemenea, Guvernul își asumă elaborarea în 2027 a unei noi legi a salarizării. Noul act normativ își propune să:

corecteze inechitățile salariale;

să modifice grilelor de salarizare;

să reglementeze sporurile;

să introducă criterii de performanță;

Noua lege ar urma să se aplice etapizat.

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025–2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor”, scrie în documentul citat.

Potrivit programului de guvernare, orice majorare generală este condiționată de existența resurselor bugetare.

În același timp, Guvernul Niculescu își propune și să reducă ponderea salariilor bugetarilor din PIB. Potrivit programului de guvernare, cheltuielile de personal trebuie să scadă de la 9,3% din PIB în 2024 până la 7,9% din PIB în 2031.

Și acest guvern își propune reforma administrației publice prin comasarea agențiilor cu atribuții suprapuse, ocuparea posturilor vacante numai în domeniile prioritare și digitalizarea serviciilor publice.

Programul nu stabilește în capitolul de finanțe un număr concret de bugetari care vor fi disponibilizați.

Măsuri economice pentru firme

Programul de guvernare conține și măsuri economice pentru firme.

1. Plan de relansare economică de miliarde de euro

Programul prevede aplicarea schemelor de sprijin instituite prin OUG 8/2026:

Clustere de competitivitate și produse cu deficit comercial – 1,05 miliarde de euro;

Materii prime critice – 1,05 miliarde de euro;

Cercetare-dezvoltare și tehnologii înalte – 1,05 miliarde de euro;

Industria de apărare – 200 de milioane de euro;

Investiții regionale – 500 de milioane de euro, începând din 2027;

IMM-uri – 100 de milioane de euro, prin ajutoare de minimis;

„Sprijinul ia forma granturilor, a creditelor fiscale pe 7 ani, a garanțiilor și a bonificațiilor de dobândă, iar plățile anuale se încadrează în plafoanele multianuale aprobate prin OUG 8/2026. Operaționalizăm integral creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare și amortizarea superaccelerată. Implementăm programul pentru tehnologii înalte (inteligență artificială, internetul lucrurilor, big data, biotehnologii, energii curate), corelat cu TechUp România, și susținem continuarea proiectului Ro AI Factory și candidatura României pentru găzduirea unei gigafabrici europene de inteligență artificială (Black Sea AI Gigafactory)”, scrie în documentul citat.

2. Facilități pentru investiții

Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare;

Amortizare superaccelerată;

Scheme pentru investiții în inteligență artificială, biotehnologii și energie curată;

Facilitarea proiectelor strategice de peste 100 de milioane de euro.

3. Mai puțină birocrație pentru companii

Guvernul promite:

Reducerea cu minimum 25% a sarcinilor administrative;

Reducerea cu minimum 30% a termenelor de autorizare;

Introducerea aprobării tacite;

Eliminarea unor avize redundante;

Un cont unic pentru firme.

De asemenea, măsurile cu impact asupra companiilor ar trebui anunțate cu minimum șase luni înainte de aplicare.

4. Statul trebuie să plătească firmele mai repede

Evaluarea cererilor de plată din programele Ministerului Economiei în maximum 30 de zile;

Achitarea obligațiilor certe și exigibile ale statului către companii în maximum 90 de zile, în limita bugetului aprobat;

5. Programul Rabla continuă

În perioada 2027–2030, programul Rabla este prevăzut numai pentru vehicule fabricate în Uniunea Europeană.

„Pentru industria auto, aflată în tranziția spre mobilitatea electrică, derulăm programul Rabla în 2027–2030 doar pentru vehicule fabricate în UE, cu calendar anunțat în primul trimestru al fiecărui an, relansăm achizițiile publice de mijloace de transport, susținem interesele industriei în forurile UE și asigurăm accesul la schemele pentru industriile energointensive”, potrivit documentului citat.

6. Sprijin pentru exportatori

IMM-urile ar urma să primească granturi de 10.000 de euro pentru internaționalizare, în limita bugetului disponibil.

„Pentru industria mobilei, net exportatoare (peste 90% din producție) și cu capital preponderent românesc, identificăm modalitățile prin care lemnul de calitate ajunge cu prioritate la producători, la preț competitiv, continuăm programul de participare la târguri și expoziții internaționale și susținem la Bruxelles stoparea importurilor cu preț de dumping din afara UE”, scrie în programul de guvernare.

Alte măsuri economice

Potrivit programului de guvernare, părintele care se află în concediu de creștere a copilului și care revine voluntar mai repede la muncă își poate păstra indemnizația:

Încă 6 luni, dacă revine când copilul are între 6 și 12 luni;

Încă 3 luni, dacă revine după ce copilul împlinește 12 luni;

„Menținem subvenția de 2.250 lei pe lună pentru angajatorii care încadrează părinți cu trei sau mai mulți copii, cu obligația păstrării raportului de muncă cel puțin 12 luni după subvenție”, potrivit programului de guvernare.

Guvernul Niculescu vrea, de asemenea, să continue programul de vouchere pentru cuplurile care doresc să facă fertilizare in vitro.

„Până în septembrie 2027 elaborăm strategia pentru familie, natalitate și demografie, cu plan bugetat și indicatori anuali, cu responsabil și cost pentru fiecare intervenție. Corelăm accesul la muncă, locuire, creșe și grădinițe, promovăm cu angajatorii munca flexibilă și reintegrarea după concediul de creștere a copilului și întărim protecția împotriva discriminării legate de maternitate”, scrie în documentul menționat.

Astfel, Guvernul propune continuarea programului cu:

10.000 de beneficiari anual;

Maximum 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar;

Buget estimat la 150 de milioane de lei anual;

Un alt programul propus de Guvern vizează primul loc de muncă, respectiv un program de 170 de milioane de euro din fonduri europene pentru aproximativ 21.000 de tineri care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare.