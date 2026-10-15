Lista oficială a Guvernului Luca Niculescu a fost depusă în Parlament. Cine sunt miniștrii care intră la votul de învestitură

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, a depus, joi seară, la Parlament, lista de miniștri pentru viitorul său Guvern, în cazul în care va trece de votul de învestitură. Luca Niculescu a ales doi miniștri delegați pe lângă cei de resort: unul la Educație, pentru Învățământ Preuniversitar și unul la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială.

Premierul desemnat al României a depus, joi, lista oficială de miniștri. Astfel, din viitorul Guvern vor face parte:

Ministrul Afacerilor Interne - PSD - Marian Neacșu

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - PSD - Ştefan-Ovidiu Popa

Ministrul Finanțelor - Independent - Alexandru Nazare

Ministrul Afacerilor Externe - Independent - Sebastian-Dănuţ Neculăescu

Ministrul Justiției - PSD - Radu Marinescu

Ministrul Apărării Naționale - PSD - Ştefan-Radu Oprea

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - PSD - Daniel-Cătălin Zamfir

Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială - Independent - Costinel-Bogdan Dumitru

Ministrul Energiei - Independent - Dumitru Chisăliță

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - PSD - Florin-Ionuț Barbu

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - PSD - Natalia-Elena Intotero

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației - PSD - Marcel-Alexandru Stoica

Ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene - PSD - Alexandru-Mihai Ghigiu

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale - PSD - Petre Florin Manole

Ministrul Sănătății - PSD - Alexandru-Florin Rogobete

Ministrul Educației și Cercetării - Independent - Valentin-Sorin Costreie

Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar - PSD - Sorin-Gabriel Ionescu

Ministrul Culturii - Independent - Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan

Luca Niculescu a declarat joi, la Observator, Antena 1, că deși PNL și UDMR au decis să nu intre la guvernare, vor vota totuși pentru guvernul majoritar PSD. Premierul desemnat a adăugat că și-ar fi dorit o formulă de guvernare cu mai multe partide, dar este optimist că liderii politici înțeleg că această criză politică nu mai poate continua și guvernul trebuie să fie unul stabil, nu unul de sacrificiu pentru o perioadă de „două-trei săptămâni sau două luni”.

„Sunt optimist. Am văzut decizia de aseară a PSD. Le mulțumesc că au decis să se alăture acestei guvernări. Deci e deja un semnal important. Am văzut și deciziile pe care le-au anunțat PNL, UDMR și grupul minorităților, care a fost primul care și-a anunțat susținerea și le mulțumesc. În ceea ce privește PNL și UDMR, nu vor intra la guvernare, dar au anunțat că vor vota acest guvern, deoarece este momentul să ieșim din această criză politică”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu a reiterat că a fost deschis la mai multe variante: un guvern politic, un guvern politic mixt, „așa cum probabil va fi acesta, politicieni și independenți”, sau unul tehnocrat.

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, miercuri seară, după ce PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu şi a propus 11 miniştri, că partidul său nu va vota acest cabinet şi i-a acuzat pe social-democraţi că se întorc "cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat".

Tot miercuri, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul va vota Guvernul Luca Niculescu. Totodată, în ședința de miercuri s-a decis ca PNL să fie în opoziție și să se încheie un acord cu premierul desemnat pe problemele importante ale României.

Marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că partidul său va vota Guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, dar și că va semna un acord de susținere cu premierul.