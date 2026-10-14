PNL va vota Guvernul Luca Niculescu și va fi în opoziție. Bolojan l-a trimis pe purtătorul de cuvânt să anunțe decizia

PNL va vota Guvernul Luca Niculescu și va fi în opoziție. Foto: Hepta

PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, a anunțat, miercuri, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, după ședința de consultare a grupurilor parlamentare ale PNL.

Totodată, în ședința de miercuri s-a decis ca PNL să fie în opoziție și să se încheie un acord cu premierul desemnat pe problemele importante ale României.

"România a ajuns într-un punct foarte dificil după o perioadă atât de lungă cu un guvern interimar, care are puteri limitate și care s-a lovit de imposibilitatea luării unor decizii importante, cum ar fi rectificarea bugetară. Aceasta trebuie făcută nu pentru un minister sau altul, ci pentru funcționarea corectă a instituțiilor. La fel și pregătirea bugetului pe 2027, cu respectarea angajamentelor luate în fața finanțatorilor și a partenerilor.

Astăzi s-au dezbătut aceste probleme și s-a discutat despre variantele PNL. A fost o ședință de consultare a grupurilor parlamentare ale PNL.

După această ședință, s-au dat trei voturi consultative: PNL va da un vot de învestire Guvernului Niculescu, pentru încheierea crizei politice, PNL nu va intra într-un guvern cu PSD și va fi în opoziție, și grupurile parlamentare ale PNL au dat un vot de principiu pentru posibilitatea unui acord cu premierul desemnat, cu obiective clare.

PNL înțelege situația pe care o traversează România și a tratat lucrurile cu maximă responsabilitate. Dorința noastră este să punem capăt crizei politice pe care o traversează România de 160 de zile, iar votul grupurilor parlamentare a fost în acest sens.

Urmează o ședință a BPN, în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte.", a declarat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.