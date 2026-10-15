Luca Niculescu mulțumește PSD că a intrat în guvernul său: „PNL și UDMR vor vota”. Ce spune despre pensii, salarii și taxe noi

Luca Niculescu va depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Luca Niculescu a declarat joi, la Observator, Antena 1, că deși PNL și UDMR au decis să nu intre la guvernare, vor vota totuși pentru guvernul majoritar PSD. Premierul desemnat a adăugat că și-ar fi dorit o formulă de guvernare cu mai multe partide, dar este optimist că liderii politici înțeleg că această criză politică nu mai poate continua și guvernul trebuie să fie unul stabil, nu unul de sacrificiu pentru o perioadă de „două-trei săptămâni sau două luni”. De asemenea, Niculescu a vorbit și despre indexarea pensiilor, posibila creștere a salariului minim și despre taxe și impozite.

Premierul desemnat a declarat că este „optimist” că va primi votul de învestitură al Parlamentului.

„Sunt optimist. Am văzut decizia de aseară a PSD. Le mulțumesc că au decis să se alăture acestei guvernări. Deci e deja un semnal important. Am văzut și deciziile pe care le-au anunțat PNL, UDMR și grupul minorităților, care a fost primul care și-a anunțat susținerea și le mulțumesc. În ceea ce privește PNL și UDMR, nu vor intra la guvernare, dar au anunțat că vor vota acest guvern, deoarece este momentul să ieșim din această criză politică”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu a reiterat că a fost deschis la mai multe variante: un guvern politic, un guvern politic mixt, „așa cum probabil va fi acesta, politicieni și independenți”, sau unul tehnocrat.

„Sigur că mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide, să fim mai mulți în această guvernare, dar înțeleg deosebirile dintre ele, diferențele dintre ele, tensiunile și prioritatea era să fac un guvern pentru România, care să funcționeze cu puteri depline după atâtea luni de interimat”, a mai spus premierul desemnat.

Întrebat dacă va reuși să se impună în fața unui guvern majoritar PSD, fără să aibă susținerea politică a unui alt partid, Luca Niculescu a răspuns:

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem această criză politică și nu să o încheiem ca să avem un armistițiu de 2-3 săptămâni sau 2 luni. Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă”.

Premierul desemnat a adăugat că este în continuare „în proces de depunere” a listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament și nu a dorit să confirmele numele miniștrilor. Amintim că astăzi este termenul limită pentru Luca Niculescu pentru această procedură în Parlament.

Ce spune Niculescu despre pensii, salarii și taxe noi

Luca Niculescu a explicat că viitorul Guvern va trebui să țină cont de ținta de deficit și că eventualele măsuri sociale trebuie construite astfel încât cheltuielile să nu o depășească.

„Mă bazez pe înțelegerile pe care le vom face cu câteva partide, mai ales în ceea ce privește ținta de deficit pe care România trebuie să o respecte. Adică cheltuielile pe care le vom face nu vor depăși această țintă”, a spus premierul desemnat.

El a insistat însă că, dincolo de echilibrarea bugetului, oamenii trebuie să simtă o îmbunătățire a nivelului de trai: „E nevoie de grijă pentru oameni, e nevoie ca ei să simtă că viața lor se îmbunătățește. Nu promit miracole, nu se pot face, dar promit că facem tot ce ține de noi pentru a fi mai bine”.

Niculescu: „Vor fi indexate pensiile de anul viitor”

Cea mai clară promisiune făcută de Luca Niculescu privește pensiile. El a spus că acestea vor fi indexate în 2027, după doi ani în care indexarea nu a avut loc.

„Vor fi indexate pensiile de anul viitor, după doi ani în care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta este un lucru pozitiv de care vor beneficia mulți români”, a declarat Niculescu.

Salariul minim ar putea crește: „Este foarte posibil să existe vești bune”

Niculescu a vorbit și despre salariul minim, fără să anunțe deocamdată o sumă sau un procent.

„Este o discuție și despre el și este foarte posibil să existe vești bune. Nu vă pot da mai multe cifre, pentru că trebuie să vedem cum stau cifrele după rectificare”, a spus acesta.

Vor crește taxele în 2027?

Întrebat dacă ia în calcul inclusiv o scădere a TVA, Luca Niculescu a spus că, în acest moment, viitorul Guvern nu are încă toate datele necesare pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele anul viitor.

„Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxele și impozitele în 2027”.

Întrebat direct dacă poate transforma această intenție într-o promisiune, premierul desemnat a refuzat să se angajeze înainte de a vedea situația completă a bugetului: „Cum spuneam, până nu avem toate cifrele, până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, evit să fac promisiuni. Le veți vedea foarte curând în legea bugetului, pe care trebuie să o terminăm cât mai repede, după ce încheiem rectificarea bugetară. Sunt niște probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm”.

Guvernul vrea să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri

Pentru companii, Luca Niculescu a indicat două direcții: continuarea planului de relansare economică și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. El a spus că există deja un plan de relansare în valoare de 5 miliarde de euro, care ar urma să continue și în următorii ani și să ofere sprijin întreprinderilor românești și IMM-urilor.

Niculescu a anunțat și că desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri este o măsură asupra căreia partidele au ajuns la un acord.

„Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele: desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri, care a dus la reducerea investițiilor străine în România. Știm cât de importante sunt aceste investiții”.

Dacia, „printre priorități”

Întrebat despre problemele cu care se confruntă Dacia și dacă viitorul Guvern ia în calcul acordarea unor ajutoare, Niculescu nu a promis un sprijin financiar concret, dar a spus că vrea să discute rapid cu reprezentanții companiei, cu celelalte companii și cu sindicatele.

„Iau în calcul dialogul. Trebuie să discut foarte repede cu reprezentanții companiilor străine, românești, cu sindicatele și, evident, Dacia va fi printre priorități”.

Niculescu a subliniat importanța companiei pentru economia României.

„Dacia este unul dintre cei mai mari contributori la PIB-ul României, reprezintă o bună parte din exporturi. România nu își poate permite să piardă o asemenea întreprindere”.