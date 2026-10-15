Luca Niculescu, despre miniștrii viitorului Guvern: „O formulă mai puțin obișnuită în România, dar care răspunde situației actuale”

Premierul desemnat al României, Luca Nicuelescu, a transmis joi că echipa de miniștri pe care a depus-o în parlament „este mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm”. „Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România”, a scris el, pe Facebook.

„Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli”, a scris el.

Astfel, Niculescu spune că „în primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta”.

„Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare”, a subliniat el.

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, a depus, joi seară, la Parlament, lista de miniștri pentru viitorul său Guvern, în cazul în care va trece de votul de învestitură. Luca Niculescu a ales doi miniștri delegați pe lângă cei de resort: unul la Educație, pentru Învățământ Preuniversitar și unul la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială.

Luca Niculescu a declarat joi, la Observator, Antena 1, că deși PNL și UDMR au decis să nu intre la guvernare, vor vota totuși pentru guvernul majoritar PSD. Premierul desemnat a adăugat că și-ar fi dorit o formulă de guvernare cu mai multe partide, dar este optimist că liderii politici înțeleg că această criză politică nu mai poate continua și guvernul trebuie să fie unul stabil, nu unul de sacrificiu pentru o perioadă de „două-trei săptămâni sau două luni”.

„Sunt optimist. Am văzut decizia de aseară a PSD. Le mulțumesc că au decis să se alăture acestei guvernări. Deci e deja un semnal important. Am văzut și deciziile pe care le-au anunțat PNL, UDMR și grupul minorităților, care a fost primul care și-a anunțat susținerea și le mulțumesc. În ceea ce privește PNL și UDMR, nu vor intra la guvernare, dar au anunțat că vor vota acest guvern, deoarece este momentul să ieșim din această criză politică”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu a reiterat că a fost deschis la mai multe variante: un guvern politic, un guvern politic mixt, „așa cum probabil va fi acesta, politicieni și independenți”, sau unul tehnocrat.