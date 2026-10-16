USR va vota împotriva Guvernului Niculescu: „Va fi condus de la sediul PSD și se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR”

Votul pentru Guvernul Niculescu va avea loc săptămâna viitoare. Foto: Agerpres

Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva Guvernului Niculescu săptămâna viitoare în Parlament, a anunțat partidul condus de Dominic Fritz într-un comunicat de presă. Președintele USR a declarat că partidul nu poate gira un guvern „care va fi condus de la sediul PSD și se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR”.

„România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț”, a spus Dominic Fritz.

De asemenea, USR acuză faptul că social-democrații vor revenirea la un model de guvernare „bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor de care România are nevoie.”



„USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

Partidul a transmis că „nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”.



„USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme reale, responsabilitate în cheltuirea banului public, independența justiției și respect față de cetățeni, nu pe conservarea unui sistem de privilegii”, a transmis USR.

La finalul negocierilor cu liderii partidelor, PSD a decis să intre cu 12 miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare joi în Parlament, iar votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți.