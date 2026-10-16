Tensiuni în PNL înaintea ședinței în care se decide votul pe Guvernul Niculescu. Mai mulți liberali cer vot împotrivă: „Revolta e mare”

Mai mulți lideri și membri ai partidului se opun votării acestuia, criticând lista miniștrilor propuși de PSD. FOTO: Inquam

Tensiunile cresc în PNL înaintea ședinței de sâmbătă a Biroului Politic Național (BPN) în care liberalii urmează să decidă dacă vor susține Guvernul condus de Luca Niculescu. Mai mulți lideri ai partidului se opun votării acestuia, criticând lista miniștrilor propuși de PSD și avertizând că liberalii nu ar trebui să susțină un guvern din care fac parte miniștri social-democrați. „Revolta e mare”, a transmis prefectul PNL de Arad, Mihai Pașca, care le-a cerut colegilor să voteze împotrivă.

Acesta nu este însă un caz izolat. Un mesaj similar a fost transmis și de liderul PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, care a anunțat inițial pe Facebook că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, devenind primul lider de filială liberală care își declară public opoziția față de noul Executiv.

Șeful PNL Vrancea: Ne-am trezit cu un guvern PSD

Ulterior, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, acesta a precizat că, indiferent dacă partidul va decide sâmbătă să susțină Guvernul Niculescu, el nu va fi prezent în Parlament.

Ciobotaru a explicat că PNL a avut inițial două variante de guvernare: susținerea unui guvern tehnocrat sau a unui guvern de dreapta. După ce varianta unui executiv de dreapta, cu Siegfried Mureșan desemnat premier, a eșuat, liberalii au început negocierile pentru un guvern tehnocrat, însă, în opinia deputatului, rezultatul a fost un cabinet dominat de PSD.

„Din tot acest guvern tehnocrat, după o săptămână de negocieri, ne-am trezit cu un guvern PSD, de fapt”, a declarat Dragoș Ciobotaru.

Deputatul a susținut că liberalii au dreptul să își exprime punctul de vedere înainte de luarea unei decizii în partid și a afirmat că nu a fost votat de alegătorii PNL pentru a susține un guvern PSD.

„Eu nu am fost votat de alegătorii PNL să votez un guvern PSD. Noi am votat un guvern din care făcea parte și PNL”, a spus acesta.

Ciobotaru a precizat că nu va încălca o eventuală decizie oficială a partidului de a susține Guvernul Niculescu, dar că, în acest caz, cel mai probabil nu va participa la votul din Parlament.

„Dacă PNL va hotărî mâine să susțină Guvernul Luca Niculescu, cu siguranță nu voi încălca această decizie și nu voi merge în Parlament să votez împotrivă, dar 99% nu voi fi prezent”, a declarat deputatul.

Adrian Cozma: Nimeni nu a văzut lista catastrofă prezentată de PSD

O poziție similară a fost exprimată și de deputatul PNL Adrian Cozma, care a criticat la Antena 3 CNN lista de miniștri propusă de PSD și a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu. Liberalul a susținut că, deși în cadrul discuțiilor anterioare parlamentarii PNL și-au exprimat deschiderea pentru susținerea unui guvern, aceștia nu cunoșteau componența actualului cabinet.

„A fost într-adevăr o dezbatere și o decizie intermediară de principiu la grupurile reunite din Parlament, unde am zis că avem deschiderea să votăm un guvern, dar nimeni nu a văzut lista catastrofă prezentată de PSD”, a declarat Adrian Cozma.

Deputatul a criticat și propunerile pentru ministerele Sănătății și Muncii, întrebându-se dacă Alexandru Rogobete ar putea obține rezultate mai bune la Sănătate decât în mandatul anterior și ironizându-l pe Florin Manole, în contextul deplasării acestuia în Mykonos.

„Domnul Manole, din avionul Mykonos, de unde ne făcea cu mâna, credeți că ne poate face ceva? Eu nu sunt de acord cu această listă de miniștri catastrofală, prezentată de PSD tendențios. Este o înjurătură la adresa PNL să vii cu miniștri din guvernul pe care l-ai da jos. Mă voi exprima mâine în ședința BPN. Vă spun că nu sunt de acord cu lista asta.”, a afirmat Adrian Cozma.

Prefect PNL: Revolta în acest moment e mare

Un apel către liberali să nu susțină Guvernul Niculescu a lansat și de liberalul Mihai Pașca, care i-a cerut președintelui partidului, Ilie Bolojan, să respingă actuala formulă de guvernare. Într-o postare pe Facebook, acesta a criticat lista miniștrilor propuși de PSD și a susținut că liberalii ar trebui fie să lase guvernul să treacă fără voturile lor, fie să ceară președintelui Nicușor Dan o altă variantă de executiv.

„Fac apel la toți colegii mei liberali, la liderii noștri care se vor găsi în aceste zile în poziția să hotărască acordarea votului pentru acest guvern și în primul rând la președintele Ilie Bolojan să denunțe cacealmaua alegerilor anticipate fluturată de președinte și să nu susțină această formulă de guvern”, a scris Mihai Pașca.

Deputatul a acuzat că liberalii sunt puși în situația de a susține un cabinet pe care îl consideră inadecvat și a afirmat că nemulțumirea este mare atât în partid, cât și în rândul susținătorilor PNL.

„Revolta în acest moment e mare, atât în PNL, cât și în zona susținătorilor noștri care nu pot accepta ca acesta să fie rezultatul a jumătate de an de mizerie politică și zoaie produse de PSD”, a transmis acesta.

Pașca a criticat mai mulți dintre miniștrii propuși, printre care Florin Manole, Florin Barbu, Natalia Intotero și Daniel Zamfir, și a susținut că programul de guvernare nu reprezintă o garanție că măsurile asumate vor fi puse în practică. În opinia sa, PNL ar trebui să folosească votul pentru a condiționa componența viitorului Executiv.

„PSD nici nu vrea, nici nu poate să ofere altceva. Dar noi, liberalii, avem posibilitatea să refuzăm să votăm asta”, a mai scris el.

„Ce am primit în schimb? O bombă cu ceas”

Critici la adresa formulei de guvernare propuse de Luca Niculescu a lansat și deputatul PNL Octavian Oprea, care a contestat modul în care a fost organizată responsabilitatea pentru digitalizare în viitorul Executiv. Liberalul a susținut că, deși premierul desemnat prezentase digitalizarea drept un pilon al programului său, domeniul a ajuns în portofoliul lui Daniel Zamfir, alături de economie, antreprenoriat și turism.

„Ce am primit în schimb? O bombă cu ceas. Digitalizarea intră în portofoliul lui Daniel Zamfir, la pachet cu economia, antreprenoriatul și turismul”, a scris Octavian Oprea pe Facebook.

Deputatul a criticat și numirea unui ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, susținând că programul de guvernare nu precizează clar atribuțiile, bugetul și echipa acestuia. În opinia sa, împărțirea responsabilităților între mai multe structuri riscă să ducă la blocaje și la lipsa răspunderii pentru rezultatele obținute.

Oprea a enumerat mai multe probleme pe care le-a identificat în capitolul dedicat digitalizării, printre care lipsa unor ținte clare pentru trecerea serviciilor publice în mediul online, absența unor măsuri privind comunicațiile și eliminarea obiectivului ca jumătate dintre serviciile publice să fie complet online până în 2028. Liberalul a criticat și propunerea de creare a unui nou portal unic, în condițiile în care portalul ROePAS există deja, precum și reducerea angajărilor de specialiști tehnici în administrație.

În timp ce mai mulți liberali și-au exprimat public opoziția față de Guvernul Niculescu, alți lideri de filiale spun că vor lua o decizie după consultări cu colegii din partid. Președintele PNL Dâmbovița, Virgil Guran, a declarat la Antena 3 CNN că va discuta cu membrii organizației înainte de a-și stabili poziția:

„Mâine vom avea o discuție amplă și ne vom decide acolo. Deocamdată nu s-a luat o decizie oficială. Eu în această seară am ședință, mi-am adunat activul de la Dâmbovița să discut cu ei. Mi se pare absolut normal, dacă vrem să respectăm oamenii, să discutăm în filiale. Nu pot să mă antepronunț pentru că vreau să știu părerea colegilor și votul colegilor”, a declarat Virgil Guran.

Revolta liberalilor vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a transmis celor care îi reproșează că PNL ar putea vota pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu că, după cinci luni de criză politică, România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline. „Cel mai ușor este să fii radical”, afirmă liderul PNL.