Ilie Bolojan le răspunde fanilor săi care îi reproșează votul pentru guvernul Niculescu. "Cel mai ușor e să fii radical"

Bolojan mai spune că fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan le răspunde celor care îi reproșează votul pe care PNL îl va da pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, susținând că, după cinci luni de criză politică, România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline. „Cel mai ușor este să fii radical”, afirmă liderul PNL, care avertizează asupra riscurilor pentru sistemul sanitar, a dificultăților de împrumut și a costurilor tot mai mari ale finanțării țării.

Reacția premierului interimar vine după ce anunțul că PNL va vota învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu a fost întâmpinat cu numeroase critici la adresa lui Ilie Bolojan. Decizia liberalilor a provocat nemulțumire în rândul unei părți a susținătorilor premierului interimar, care și-au exprimat dezacordul pe rețelele sociale. Inclusiv postarea publicată joi de Ilie Bolojan a atras, într-un timp foarte scurt, peste 2.000 de comentarii negative, pe fondul reacțiilor față de poziția partidului în privința noului Guvern.

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal.

PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus.

Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România?

Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu”.

Bolojan, despre urgența învestirii unui guvern cu puteri depline

Bolojan mai spune că fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea.

„Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora.

Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite.

Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine. PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni. Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027.

Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate.

Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite.”

Bolojan: Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza

Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României, mai spune Bolojan:

„Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură.

Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar.

Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic.

Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie.

Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanța sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini?

Și, în cazul unui posibil colaps al instituțiilor, va mai conta cine și-a salvat imaginea?

Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea.”