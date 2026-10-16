Primul parlamentar PNL și lider de filială care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: „PSD să-și găsească susținători”

Liderul PNL Vrancea susține că PSD, partidul care a dus la căderea Guvernului Bolojan, trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei noi majorități. FOTO: Inquam Photos /George Călin

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, lider al filialei liberale din Vrancea, anunță că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, devenind primul lider de filială liberală care își declară public opoziția față de noul Executiv.

Acesta susține că PSD, partidul care a dus la căderea Guvernului Bolojan, trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei noi majorități și critică formula guvernamentală propusă, în care PSD va avea 11 miniștri.

"Cea mai dureroasă decizie! Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar.

Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor. Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern.

Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?

Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal...pffff.

Cum aș putea vota așa ceva?", a scris pe Facebook deputatul PNL.

Liderul PNL Vrancea: "A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis"

Acesta a transmis că, la ședința de sâmbătă, în care liberalii vor decide oficial dacă susțin sau nu Guvernul Luca Niculescu, va cere ca PNL să nu voteze în favoarea noului Executiv.

"Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate.

Aceasta este și viziunea filialei PNL Vrancea, exprimată de Biroul Politic Județean dar și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județul Vrancea.

PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele.

A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză.

PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei".

Mesajul său vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a transmis celor care îi reproșează că PNL ar putea vota pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu că, după cinci luni de criză politică, România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline. „Cel mai ușor este să fii radical”, afirmă liderul PNL.

Semnalele că PNL înclină să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu au fost întâmpinate cu numeroase critici la adresa lui Ilie Bolojan. Decizia liberalilor luată, miercuri, în ședința de consultare a grupurilor parlamentare ale PNL, a stârnit nemulțumirea unei părți dintre susținătorii premierului interimar, care și-au exprimat dezacordul pe rețelele sociale.