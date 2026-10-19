Marian Neacșu spune că se gândește și la șefia Curții de Conturi, dar deocamdată preferă Ministerul de Interne

Marian Neacșu. sursa foto: Agerpres

Marian Neacșu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Niculescu, a declarat luni că, cel puțin pentru moment, preferă postul de ministru, unde promite să își facă datoria „foarte bine”, însă nu exclude să se gândească serios la șefia Curții de Conturi, dacă va apărea această oportunitate, notează Agerpres.

Întrebat la Palatul Parlamentului dacă, odată cu acceptarea portofoliului de la Interne, a renunțat la șansele de a conduce Curtea de Conturi, Neacșu a răspuns că nu se știe încă momentul în care va începe procedura de desemnare.

„Nu ştim când vor avea loc procedurile pentru desemnarea şefiei Curţii de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne şi în măsura în care se va ivi vreo oportunitate şi se poate ca să se ivească începerea procedurilor pentru obţinerea preşedinţiei Curţii de Conturi mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat acesta.

Jurnaliștii l-au întrebat apoi dacă, de fapt, și-ar fi dorit mai mult funcția de președinte al Curții de Conturi decât pe cea de ministru de Interne.

“Nu. Deocamdată prefer funcţia de ministru de Interne şi am să-mi fac datoria foarte bine”, a mai precizat el.