Scandal pe banii din Sănătate. Bolojan acuză: UPU-urile, subfinanțate „din prostie sau premeditare”. Rogobete: „Ferească Dumnezeu”

3 minute de citit Publicat la 21:12 17 Oct 2026 Modificat la 21:30 17 Oct 2026

Ilie Bolojan (stânga) și Alexandru Rogobete (dreapta). Foto: Colaj Agerpres

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății și propus să revină în funcție dacă Guvernul Luca Niculescu trece de votul Parlamentului, a răspuns sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, acuzațiilor făcute de Ilie Bolojan în ședința PNL. Bolojan a susținut că Ministerul Sănătății a alocat de la început sume insuficiente pentru unitățile de primiri urgențe și a vorbit fie despre „iresponsabilitate”, fie despre o posibilă tactică prin care cheltuielile esențiale sunt lăsate neacoperite pentru a pune presiune înaintea rectificării. Rogobete respinge acuzația și spune că Ministerul Sănătății a cerut de la început mai mulți bani pentru zona de urgență, dar a primit cu aproape 30% mai puțin.

„E o explicație care încearcă, de fapt, să mascheze absența unor argumente reale”, a spus Rogobete.

El a dat exemplul Spitalului Floreasca, care a ajuns anul trecut la cheltuieli de aproximativ 10 milioane de lei după o rectificare pozitivă, deși bugetul inițial fusese de doar 5,5-6 milioane.

Rogobete: Am cerut 650 de milioane de lei și am primit circa 460 de milioane

Fostul ministru spune că pentru zona de urgență, unde intră UPU, ambulanțele și alte programe, Ministerul Sănătății a cerut 650 de milioane de lei, însă suma aprobată a fost de aproximativ 460 de milioane.

„Alocarea primită a fost de 460 și ceva de milioane, deci o scădere de aproape 30% față de cât am solicitat”, a spus Rogobete.

El susține că avertizase încă din august că banii pentru urgențe se vor termina în toamnă.

„Acum spune că e cu premeditare. Ferească Dumnezeu să faci o asemenea alocare cu premeditare în zona de urgență”, a spus fostul ministru.

Rogobete afirmă că bugetul a fost subdimensionat pentru că prioritatea Guvernului Bolojan a fost reducerea deficitului: „Singurul obiectiv pentru care a funcționat Guvernul acesta a fost de a reduce deficitul cu orice preț. Și uite unde am ajuns”.

El a mai spus că și anul trecut au fost necesare două rectificări pozitive pentru sănătate, una în septembrie și alta în noiembrie, pentru ca sistemul să poată funcționa până la finalul anului.

Întrebat despre programele pentru oncologie, diabet, dializă, boli cardiovasculare, HIV/SIDA, vaccinare și transplant, Rogobete a spus că necesarul estimat pentru toate programele gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este de aproximativ 6 miliarde de lei.

Anul trecut, suma necesară la rectificare a fost de 8 miliarde de lei.

„Este un sistem care, dacă se colapsează, lucrurile degenerează și țara nu poate funcționa fără un sistem de sănătate bine finanțat”, a spus Rogobete.

îÎntrebat despre pacienții care reclamă că nu își mai găsesc medicamentele, el a spus că „soluții există”, inclusiv prin reprioritizări în interiorul CNAS, dar este nevoie și de bani suplimentari la rectificare.

Rogobete: Guvernul putea scoate bani din fondul de rezervă

Fostul ministru a criticat și faptul că Guvernul nu a folosit fondul de rezervă pentru a evita problemele din UPU și ambulanțe.

„De ce nu au scos din fondul de rezervă câteva zeci de milioane doar pentru UPU și ambulanțe?”, a întrebat Rogobete. Potrivit lui, 20-30 de milioane de lei ar fi putut fi direcționați rapid către marile spitale și unitățile de primiri urgențe.

„Puteau să scoată fără nicio problemă câteva zeci de milioane din fondul de rezervă (...) astfel încât să nu ajungem cu emoții că vin pacienți cu infarct în UPU și nu mai există decât o doză, de exemplu, pentru tratament”.

Ce vrea să facă Rogobete dacă revine la Ministerul Sănătății

Rogobete a spus că, dacă va reveni la conducerea Ministerului Sănătății, va continua reorganizarea spitalelor, regândirea gărzilor și modificarea normativului de personal.

El consideră urgentă și pornirea programelor naționale de screening, în special pentru cancer, precum și implementarea Fondului de Inovație, prin care pacienții ar putea avea acces la terapii noi și molecule moderne prin studii clinice și parteneriate public-private.