Luca Niculescu dă asigurări că "nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii": "Există și va exista așa cum este"

Luca Niculescu dă asigurări că "nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii". FOTO Getty Images

Premierul Luca Niculescu a dat asigurări miercuri, că nimeni nu se va atinge de Pilonul 2 de pensii și că acesta va exista așa cum este.

Luca Niculescu participă miercuri la preluarea mandatelor a cinci dintre noii miniștri.

„Întrebat dacă ia în calcul să folosească banii din Pilonul 2 în alte zone, el a răspuns:

Pilonul 2 de pensii reprezintă 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români. Unul din cuvintele de ordine pentru România trebuie să fie predictibilitatea.

Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Există și va exista așa cum este”, a declarat Luca Niculescu, la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întrebat dacă reformele pregătite de Guvern vor viza și Pilonul II de pensii, premierul Luca Niculescu a declarat marți că, în mod normal, acesta ar trebui să rămână neschimbat, dar a precizat că este prea devreme pentru un răspuns definitiv.

„Deocamdată este ceva la care n-am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulți miniștri în acest Guvern care vă pot răspunde la întrebări. Și eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână așa cum este.

Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, când voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră”, a declarat premierul.