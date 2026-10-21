Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către 5 noi miniștri. Manole a ajuns la Muncă. Ce a spus despre Legea salarizării

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Fostul premier Ilie Bolojan a scris pe Facebook, miercuri dimineața, că a fost o „onoare” să ocupe funcția de prim-ministru și chiar dacă mandatul său la Palatul Victoria s-a încheiat, „responsabilitatea” lui față de România rămâne.

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.

Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.

Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.

Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a scris Bolojan pe Facebook.