Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către 5 noi miniștri. Manole a ajuns la Muncă. Ce a spus despre Legea salarizării

Ilie Bolojan: „Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră”Publicat acum 5 minute
Fostul premier Ilie Bolojan a scris pe Facebook, miercuri dimineața, că a fost o „onoare” să ocupe funcția de prim-ministru și chiar dacă mandatul său la Palatul Victoria s-a încheiat, „responsabilitatea” lui față de România rămâne.
„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.
Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră.
Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.
Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a scris Bolojan pe Facebook.
A început ceremonia de predare-primire la MAIPublicat acum 11 minute
A început ceremonia de predare-primire la Ministerul Apărării, unde noul ministru Marian Neacșu a fost întâmpinat de fostul ministru, liberalul Cătălin Predoiu.
Miniștrii PSD își preiau mandatele. Manole anunță că nu va aproba Legea salarizării lăsată de PîslaruPublicat acum 45 minute
Social-democratul Petre-Florin Manole a revenit la Ministerul Muncii.
Înainte să plece de la minister, fostul ministru interimar Dragoș Pîslaru a anunțat că i-a lăsat Legea salarizării semnată pe birou. Pîslaru a mai spus că apreciază faptul că Manole vrea să continue finanțarea programului FIV.
La rândul său, Petre-Florin Manole a declarat că nu va proba Legea salarizării în forma lăsată de Pîslaru. El a anunțat că va purta noi discuții cu sindicatele din Sănătate și Educație. În ceea ce privește pensiile, noul ministru al Muncii a spus că în primele două luni de mandat va face o analiză, care este prioritară pentru indexarea pensiilor. A anunțat și că vrea să clarifice situația pensiilor calculate greșit.
Fără participarea premierului, de la ora 09.00, la sediul MAI va avea loc ceremonia de predare - primire a mandatului de ministru al Afacerilor Interne. Marian Neacşu (PSD) va prelua mandatul de la Cătălin Predoiu (PNL).
La final cei doi miniştri vor face declaraţii de presă.
De la ora 12.00, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care va prelua mandatul de la Cseke Attila, va susţine o conferinţă de presă la sediul Ministerului Sănătăţii pe tema situaţiei financiare a sistemului de Sănătate.
Premierul Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către cinci noi miniștriPublicat acum 47 minute
Premierul Luca Niculescu va participa miercuri la preluarea mandatelor de către noii miniştri de la Investiţii şi Proiecte Europene, Externe, Educaţie, Apărare şi Cultură, relatează Agerpres.
Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministru Luca Niculescu va merge la:
- Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - ora 9:00; preluarea mandatului de către noul ministru, Alexandru Mihai Ghigiu;
- Ministerul de Externe - ora 9:40; preluarea mandatului de către noul ministru Dan Neculăescu;
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 10:15; preluarea mandatului de către noul ministru Sorin Costreie;
- Ministerul Apărării Naţionale - 11:00; preluarea mandatului de către noul ministru Ştefan Radu Oprea;
- Ministerul Culturii - 11:45; preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan;
Noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern.
A devenit o cutumă ca miniștrii care părăsesc funcția să îi întâmpine pe succesorii lor la sediul ministerelor pentru predarea mandatelor, dar nu este o obligație. Totuși, Ilie Bolojan a dat semnalul că își dorește ca această cutumă să fie respectată. El l-a întâmpinat pe noul premier Luca Niculescu la Palatul Victoria, după ceremonia de depunere a jurământului la Cotroceni.